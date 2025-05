Tophandbalster Estavana Polman en Sylvie Meis juichen na bijzonder moment zoon Rafael van der Vaart

Estavana Polman woont en handbalt in Roemenië, waar ze speelt voor Rapid Bucuresti. Haar vriend Rafael van der Vaart pendelt op en neer tussen Nederland en Boekarest, vanwege zijn werk als analist en zijn zoon Dámian die bij Ajax voetbalt. Zaterdag won Van der Vaart junior de beker.

Dat werd vanuit heel de wereld gevolgd. Want Van der Vaarts moeder Sylvie Meis kon niet bij het heuglijke moment zijn. De ex van de oud-voetballer liet haar trots blijken via Instagram. 'Gefeliciteerd met het winnen van de beker. Zo trots op jou', schreef ze bij een foto van Damián in een Ajax-shirt met medaille. Zijn team won van PSV onder-19.

Damián van der Vaart belangrijk

De bekerfinale tussen de leeftijdsgenoten van Ajax en PSV werd beslist via strafschoppen. De goals vielen vrij vlug achter elkaar in reguliere speeltijd. Een indraaiende vrije trap van Rivas Manuhutu werd door niemand aangeraakt, waardoor de bezoekers uit Eindhoven op voorsprong kwamen. Een minuut later maakte Lasse Abildgaard alweer gelijk.

1-1 was de stand na 90 minuten en in de verlenging werd niet gescoord. Dus moesten penalty's uitmaken wie er met de beker vandoor ging. De vierde Eindhovense strafschop ging mis, terwijl Ajax alles raakte. Van der Vaart junior benutte de vierde penalty, al zat er wel een handje van de PSV-doelman aan. Maar niet getreurd: Damián van der Vaart won de beker.

Bekijk de penalty van Damián van der Vaart vanaf 05.00:

Ajax U19 comes out as the Cup winner after the penalty shootout ✔️#ForTheFuture pic.twitter.com/fQMbftHwJw — AFC Ajax (@AFCAjax) May 17, 2025

Polman en Van der Vaart volgen het via televisie

Duizenden kilometers verderop zaten Polman en Rafael van der Vaart nagelbijtend achter de televisie om het te volgen. Senior durfde zelfs niet te kijken toen zijn zoon een penalty nam, zo valt te zien op Instagram. Toen hij hoorde dat Damián scoorde, juichte hij het hardst van allemaal. Na de winnende penalty vlogen Polman, Van der Vaart en dochter Jesslynn elkaar in de armen. Een mooi moment voor de familie.