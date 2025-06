De dochter van Estavana Polman is maandag acht jaar geworden en kreeg op sociale media al de nodige complimenten. In de avond werd Jesslynns achtste verjaardag nog eens goed gevierd, namelijk bij de bowlingbaan.

Polman deelt op Instagram een video waarop te zien is hoe Jesslynn een bowlingbal richting de kegels gooit. Het is niet bekend of haar vader, oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, er ook bij was. Eerder op de dag deelde de analist wel een post op Instagram met hoogtepunten van zijn 'zonnestraaltje'.

Hij was niet de enige die op sociale media aandacht besteedde aan de verjaardag van Jesslynn. 'Grote broer' Damián van der Vaart was er als de kippen bij om de mijlpaal van Jesslynn te vieren. Bij een foto van de twee schrijft de jeugdvoetballer van Ajax: "Gefeliciteerd lieve zusje", met drie hartjes erbij. Damián is de zoon van Rafael die hij kreeg met zijn ex-vrouw Sylvie Meis.

'Prinsesje' van Estavana Polman en Rafael van der Vaart in het zonnetje, grote broer Damián reageert vol liefde Groot feest in huize Van der Vaart: de jongste telg van de familie is jarig. Jesslynn, het dochtertje van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart en tophandbalster Estavana Polman viert haar achtste verjaardag op 23 juni. Dat leverde meteen een schattige felicitatie op.

'Mooi gezin'

Polman deelde eerder ook al een post, waarin ze haar 'prinsesje' centraal zette. Het complete gezin is (of was) op vakantie in Spanje en dat leverde een paar dagen geleden al de nodige complimenten op.

De handbalster van Rapid Bucuresti deelde een foto van de vier op Instagram. 'Geniet met jullie mooie gezin', reageerde iemand. Of: 'Leuke foto van een mooi gezin'. En iemand schreef: 'Wauw. Wat een rijkdom'. Ook zijn er veel mensen die met hartjes reageren.

Tophandbalster Estavana Polman showt haar kunsten na hereniging met Rafael en Damián van der Vaart Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn weer herenigd op vakantie. Ook de zoon van de oud-topvoetballer, Damián, is aangesloten bij het familietripje. Ze beleven meteen een sportief onderonsje.

Met z'n drietjes hooghouden

Vader en zoon Van der Vaart zijn echte voetballers en kunnen het dus niet laten om op het strand ook een potje hoog te houden. Maar niet alleen de Van der Vaartjes, ook Polman blijkt een aardig balletje te kunnen trappen. Damian deelde er beelden van in zijn story op Instagram.