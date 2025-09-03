Estavana Polman heeft woensdag wat te vieren. De tophandbalster is dolblij met een mijlpaal in een andere sport. "Gefeliciteerd aan iedereen die hiervoor heeft geknokt."

Polman is blij met de uitspraak in de zaak rond Vitesse. De club werd door de rechter in het gelijk gesteld met betrekking tot de proflicentie. Die werd enkele weken geleden ingetrokken. Vitesse hoopte via een zogeheten turbo spoedappèl de beslissing van de KNVB ongedaan te maken.

De club verloor vorige maand al een kort geding over de kwestie, maar ging daartegen in hoger beroep. Die zaak diende maandag bij het gerechtshof in Arnhem en twee dagen later is gebleken dat Vitesse het hoger beroep heeft gewonnen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft besloten dat de intrekking van de licentie moet worden opgeschort.

'Vitesse is terug'

Er heerst dinsdag dus grote vreugde in Arnhem. Ook Polman, die in de stad werd geboren, is ontzettend blij. Ze besluit dan ook haar emoties te delen via Instagram. "Vitesse is terug", begint ze haar bericht.

"Dit is niet alleen winst voor Vitesse, dit is winst voor ons allemaal: supporters, spelers en Arnhem. Gefeliciteerd aan iedereen die hiervoor heeft geknokt, respect. De toekomst is van ons", aldus de handbalster.

Een mooi hoogtepunt voor Polman, die in haar eigen sport recent nog een dieptepunt moest verwerken. Ze verloor afgelopen weekend met 25-26 van CSM Slatina, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood handhaafde op het hoogste niveau. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de seizoensouverture. Het werd echter een wedstrijd om gauw te vergeten.

WK

Met de wedstrijd heeft de handbalster waarschijnlijk nog geen vertrouwen gewekt bij de bondscoach om geselecteerd te worden voor het WK. Oranje speelt later dit jaar het WK in eigen land.