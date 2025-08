Estavana Polman staat aan de vooravond van een bijzondere week. De tophandbalster heeft dinsdag iets moois te vieren en de voorpret is alvast begonnen. Samen met Rafael van der Vaart, haar dochter en haar tweelingbroer werd er dit weekend alvast een klein feestje gevierd in Roemenië.

Polman is inmiddels alweer in de voorbereiding aanbeland voor het nieuwe seizoen. Voor de Nederlandse handbalster staat op zaterdag 30 augustus de eerste wedstrijd op het programma. Polman is op dit moment 32 jaar, maar zal het seizoen beginnen met een andere leeftijd.

Verjaardagsfeestje

Ze is dinsdag namelijk jarig en samen met familie en vrienden nam ze vast een voorschot op de feestelijke moment. Tweelingbroer Dario, die vanzelfsprekend dan ook zijn verjaardag viert, deelde op zijn Instagram een foto vanuit een Spaans restaurant in Boekarest. Polman is speelster van Rapid Bucuresti en woont dan ook in de Roemeense hoofdstad.

Polman zit in het midden van de lange tafel waar alle gasten genieten van hun eten en een drankje. Dochter Jesslynn heeft een plekje tegenover haar moeder weten te bemachtigen en iets verderop zit haar vader: oud-voetballer Van der Vaart. De 109-voudig international van Oranje vormt al jarenlang een koppel met Polman.

i Estavana Polman viert samen met haar familie een feestje. © Instagram / Estavana Polman

Revanche na teleurstellend seizoen?

Polman hoopt zich na haar verjaardag het komende jaar te gaan revancheren voor een teleurstellend seizoen met haar team. Rapid eindigde slechts op de vijfde plaats in de competitie, sneuvelde in de halve finale van het bekertoernooi en strandde in de tussenronde van de Champions League tegen stadgenoot CSM. Die ploeg domineert al enkele jaren in Roemenië.

Rapid wist zich daardoor niet te kwalificeren voor de Champions League. De Roemeense club zal komend seizoen dus uitkomen in European League, het tweede Europese handbalniveau. Polman en haar teamgenoten moeten wel nog twee voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te halen.

Dat moet gebeuren onder leiding van een nieuwe coach, want na het matige jaar moest coach David Ginesta het veld ruimen. Hij wordt opgevolgd door de Fransman Laurent Bezeau, die in het verleden met Brest de finale van de Champions League wist te halen.