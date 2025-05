Tophandblster Estavana Polman openhartig over 'bijzondere liefde': 'We zijn stapelgek op elkaar'

Achter het succes van topsporters staan vaak moeders die alles opofferen. Op Moederdag vertellen Joy Beune en Estavana Polman, in gesprek met 'De Telegraaf', hoe belangrijk die band nog altijd is en welke rol hun moeder nu nog speelt in hun leven.

Beune beleefde afgelopen winter een droomseizoen met drie wereldtitels op de WK afstanden, maar wie haar een beetje kent weet dat ze op Moederdag vooral stilstaat bij haar moeder Dianna. "Mijn moeder betekent héél veel voor me", zegt de 25-jarige schaatsster. "Ik weet nog goed dat ik op mijn achttiende uit huis ging om voor het schaatsen naar Heerenveen te verhuizen. Mijn moeder vond dat heel lastig, het voelde voor haar echt als loslaten."

Om die periode samen af te sluiten, boekten moeder en dochter een vakantie. "Dat is de leukste herinnering die ik samen met mama heb. Normaal gingen we altijd met het hele gezin weg, maar dit was echt een moeder-dochtertripje. Ik denk dat we dat snel maar weer eens moeten doen."

'Ze zit zelfs midden in de nacht voor de tv'

Tegenwoordig woont Beune samen met topschaatser Kjeld Nuis, maar dat betekent niet dat het contact met thuis minder is geworden. "Vroeger ging ik ieder weekend terug, omdat ik ze zo miste. Dat is nu wel wat minder, maar zondag ga ik zeker bij haar langs. We gaan lekker brunchen samen."

En Dianna blijft haar carrière op de voet volgen. "Wanneer ik in het buitenland rijd en ze er niet bij kan zijn, zit ze sowieso voor de televisie. Ja, ook als het midden in de nacht is. Dan zet ze haar wekker. Alhoewel, dat hoeft meestal niet eens, ze is vaak van de zenuwen toch wel wakker."

Estavana Polman: 'Dat leerde ik van haar'

Ook handbalster Polman (32) spreekt vol liefde over haar moeder Winniefred. "Zij is echt alles voor mij. Zonder mijn moeder zou ik nooit zijn waar ik nu ben", zegt de geboren Arnhemse. "Ze heeft mij geleerd om met beide benen op de grond te blijven staan en kritisch naar mezelf te blijven kijken."

Die nuchterheid en zelfreflectie probeert Polman nu op haar beurt door te geven aan haar eigen dochter, Jesslynn. "Ze heeft me ook altijd bijgebracht dat je gewoon normaal moet doen. Je bent niets meer of minder dan een ander. En vooral dat je altijd jezelf moet blijven. Dat zijn lessen die ik mijn eigen dochter van zeven nu ook probeer mee te geven."

Drie generaties, één sterke band

Hoewel Polman met haar gezin in Boekarest woont vanwege haar handbalcarrière, is haar moeder nooit ver weg. "Dan komt ze gezellig een paar dagen langs in Roemenië, of ze past op Jess als Raf en ik allebei weg zijn", vertelt ze.

De band tussen haar moeder en dochter is inmiddels net zo sterk als die tussen moeder en dochter vroeger was. "Dat is trouwens ook echt een bijzonder soort liefde, die van jouw moeder met jouw kind. Jess en mijn moeder zijn ook stapelgek op elkaar."