Kjeld Nuis heeft een eerlijk beeld gedeeld van hoe een training eruitziet. De schaatstopper vertelde met een knipoog op Instagram dat hij negentig procent van de tijd met zijn handen op zijn knieën rijdt.

Nuis deelde meerdere foto's waarop te zien was hoe hij al uitrijdend aan het uitrusten is. 'We trainen zó hard', grapt de 36-jarige schaatser van Team Reggeborgh. Ook zijn vriendin Joy Beune kan er om lachen. Zij reageert met een bijpassende zin uit het nummer 'Speling': 'In positie, training, druk het goed naar achter, geen speling.'

'Dat jij dit durft te zeggen!'

Beune rijdt voor Team IKO-X2O en traint daar samen met goede vriendin Pien Hersman, die ook veelvuldig onder de posts van Nuis reageert. Zo ook nu: 'Ga eens trainen in plaats van foto's maken.' Daar vond de Leidenaar wat van: 'Dat JIJ dit DURFT te zeggen.'

Hersman poseert regelmatig voor foto's op de schaatsbaan, om te delen met haar ruim 700.000 volgers op Instagram. Dat zijn er een stuk meer dan Nuis heeft: bijna 170.000 volgers. Beune kon wel lachen om de opmerking van haar vriendin: 'Queen.'

Voorbereiden op de Spelen

Nuis is inmiddels met Team Reggeborgh afgereisd naar Inzell voor een trainingskamp. Wie de schaatser een beetje volgt, weet dat hij nooit op pad gaat zonder zijn koffiemachine. Hij deelt dan ook een Instagram Story van de machine op de betreffende locatie in Duitsland.

De sprinter bereidt zich in Inzell voor op een nieuw olympisch seizoen. Nuis hoopt zich voor de derde keer te plaatsen voor de Olympische Spelen. Tot nu toe kent hij uitstekende statistieken: elke deelname leverde een gouden plak op. In 2018 pakte hij goud op de 1000 én 1500 meter, vier jaar later was het weer raak op de 1500 meter.