Topschaatser Kjeld Nuis trakteert zichzelf, Rico Verhoeven onder de indruk: 'Wat een kanon!'

Kjeld Nuis is dol op alles wat snel is. De Nederlandse topschaatser heeft dan ook een nieuwe motor aangeschaft. En wat voor eentje: een Ducati Streetfighter V4 S. Nuis zelf is helemaal verliefd, maar ook zijn volgers zijn onder de indruk.

Het nieuwe pareltje van Nuis wordt omschreven als 'meest krachtige naakte motor op de markt'. Met een grote grijns op zijn gezicht trekt de Nederlander het rode kleed weg om zijn rode motor te onthullen. De kosten worden online weergegeven rond de 33.000 euro. Maar een 1103 cc motor voor terug met 208pk.

Lovende reacties

Nuis zelf reageert 'Jaaaaaaaaaaaa' met hartjesogen onder de video. Ook zijn vriendin Joy Beune laat van zich horen. 'Damnnnn', schrijft ze met een vuur-emoticon. Kickbokskampioen Rico Verhoeven is onder de indruk: 'Wow'. Oud-F1-coureur Robert Doornbos zet eronder: 'Wat een kanon!' Ook enkele schaatscollega's onder wie Jenning de Boo reageren op de onthulling.

In maart kocht Nuis zijn nieuwe motor al, alleen toen kreeg hij hem nog niet mee. 'Hoi Kjeld. Nee, sorry! Nog even wachten', stond er bij aankomst bij de winkel in Assen. Dus kreeg hij de Ducati Scrambler mee. Nuis heeft de liefde voor motors ook overgedragen aan zijn vriendin Beune. Ze is bezig met het behalen van het rijbewijs voor het tweewielige transportmiddel. Dat doet ze samen met Nuis' teamgenoot De Boo.

Niet Nuis' droommotor

Nuis kreeg enkele jaren terug de kans om een dagje te racen op zijn 'droommotor': een Ducati Diavel V4. "Dit is mijn ultieme droommotor. Sinds ik professioneel sporter werd, heb ik altijd al gehoopt een Ducati te kunnen rijden. De Diavel V4 is voor mij de ultieme motor qua snelheid en kracht. Het design is fantastisch en je voelt echt dat je een imposante motor onder je kont hebt. En die dikke achterkant hè, daar houden wij schaatsers van…", zei hij tegen Motor.nl.

Nieuw schaatsseizoen

Nu het kwik stijgt, is het perfect weer voor de motor. Maar Nuis zal niet alleen daar druk mee zijn, want het nieuwe schaatsseizoen is begonnen. Op de fiets, skeelers en in het krachthonk leggen de Nederlandse toppers de basis voor het olympische seizoen. Volgend jaar zijn in Milaan de Winterspelen. Daar wil Nuis uiteraard zijn titel op de 1500 meter verdedigen.