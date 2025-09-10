Voor topschaatster Joy Beune gaan de snelheden op de schaatsbaan niet hard genoeg. Daarom gaat de veelvoudig wereldkampioen een nieuwe uitdaging aan. Op Instagram wordt Nederland hierover gewaarschuwd door haar vriend Kjeld Nuis.

Nuis deelt op zijn Instagram een foto waarin hij aan het videobellen is met zijn geliefde. ''Ze heeft hem hoor!'', schrijft hij bij de foto. Waar de drievoudig olympisch kampioen op doelt, is dat Beune zojuist de trotse eigenaar is geworden van haar motorrijbewijs.

Waarschuwing

Nuis grapt over de nieuwe uitdaging van Beune en komt met een duidelijke waarschuwing. "Damens en heren, pas op als u de weg op gaat'', schrijft de 35-jarige topschaatser op zijn Instagram.

'Niks mooier dan een vrouw op een motor'

Beune heeft haar liefde voor motoren niet van een vreemde. Nuis scheurt namelijk al langere tijd over de wegen met zijn motor. In een video van DAY1 vertelt hij over zijn hobby. "Ik hou van snelheid en lekker cruisen, daarom heb ik ooit mijn motorrijbewijs gehaald." Toch vertelt Nuis dat hij niet te veel risico kan nemen tijdens zijn hobby. "Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom hou ik het bij het genieten, in plaats van het echt jagen."

Nuis vertelt ook dat het niet hij, maar haar vader was, die Beune verliefd maakte op de motor. Verder blikt de schaatser vooruit op de mooie momenten die ze samen kunnen beleven op twee wielen. "Het lijkt mij super gaaf om op vakantie samen te genieten. Samen dat gevoel delen. Er is niks mooier dan een vrouw op een motor." Tijdens het item belt Nuis ook met zijn vriendin. Vervolgens maakt de presentator een grapje dat zij hem er makkelijk uit gaat rijden, waar Beune vol vertrouwen op reageert: ''Ja, duh''.

Olympisch seizoen

Het is te hopen dat het stel geen ongelukken maakt op de motor. In de winter staan namelijk de Olympische Spelen op het programma. Eind oktober begint het seizoen voor het motor-duo, dan worden ze namelijk aan de start verwacht van de NK afstanden.