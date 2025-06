Schaatskampioene Joy Beune steelt woensdag de show op Instagram. Ze plaatste een opvallende foto op het platform en haar volgers zijn erg onder de indruk.

De 26-jarige topschaatsster van Team IKO-X2O schuwt de camera niet. Ze schittert regelmatig op prachtige foto's. In december 2024 stond ze nog met een spannende shoot in de Playboy. Maar ook op haar eigen Instagram zijn bijzondere plaatjes te zien.

Dit keer poseerde Beune met haar schaatsen aan. Daarnaast droeg ze slechts een zwarte body. "Verfijnd op de ijzers", zo omschrijft ze het beeld zelf. Voor de foto werkte ze samen met fotografe Mireille Droste. Ook kwam er een visagie- en stylingteam aan te pas.

Watertanden

Volgers zijn erg onder de indruk en reageren massaal met vele hartjes. Met name schaatsvriendin Pien Hersman kan haar ogen niet van het beeld afhouden. Ze begint er zelfs van te watertanden, zo blijkt uit de emoji's die ze in haar reactie op Beune plaatst.

Een week geleden plaatste de regerend wereldkampioene op de ploegenachtervolging, 1500 en 3000 meter ook al een reeks foto's uit de shoot met Droste. Zij vond het een eer om Beune voor haar lens te hebben. 'Joy, snel op het ijs, stijlvol in beeld, en een vrouw die zó veel meer is dan alleen goud op haar naam. We hebben zoveel toffe beelden gemaakt', schreef ze.

Olympische Winterspelen

Beune is in voorbereiding op het komende olympisch schaatsseizoen. In februari staan de Winterspelen in Milaan op het programma. Ze stapte deze week weer op het ijs in Thialf. Eind 2025 staat al het cruciale olympisch kwalificatietoernooi op de kalender.

"Het OKT is de grootste uitdaging. Je hebt één kans om je te plaatsen voor de Spelen. Daar gaan alle schaatsers pieken, natuurlijk. Daar moet je er gewoon bij zitten en anders ben je niet op de Spelen", zei Beune daarover tegen Sportnieuws.nl.