Waar Jutta Leerdam bij het vorige gevecht van haar verloofde Jake Paul nog van de partij was en met haar optreden de internationale media haalde, moest de topschaatsster op de vroege zondagochtend vanuit Nederland toekijken hoe haar verloofde het ervan af bracht tegen de Mexicaan Julio Chavez Jr. De wekker ging al vroeg in huize Leerdam en samen met de hele familie werd Paul uitbundigd aangemoedigd.

Leerdam stal bij het gevecht tegen Tyson eind vorig jaar nog de show en dat leverde haar internationaal heel veel aandacht op. Ze verscheen toen in een prachtige jurk en zorgde daarmee misschien wel voor het hoogtepunt van de avond, want het gevecht was niet bepaald spectaculair te noemen.

De topschaatsster reisde toen tussen twee wedstrijden door af naar de Verenigde Staten om haar inmiddels verloofde aan te moedigen, maar deze keer keek zij vanaf de andere kant van de wereld toe. De topschaatsers mochten deze week voor het eerst gebruik maken van het zomerijs in schaatstempel Thialf en daar was Leerdam er één van. Het paste daardoor deze keer niet in haar schema om het gevecht van Paul bij te wonen.

Leerdam samen met zussen uit haar dak

Dat betekende dat in huize Leerdam zondag de wekker al heel vroeg ging. Het gevecht zou namelijk rond 5 uur beginnen en dus zat de verloofde van Paul er toen al helemaal klaar voor. Ze was niet alleen, want ook vader Ruud, moeder Monique en zussen Merel en Beaudine waren vroeg uit de veren om het gevecht te bekijken. Vooral Beaudine, de jongste zus van Jutta, was er al helemaal klaar voor.

Paul stapte uiteindelijk pas rond de klok van half 7 Nederlandse tijd de ring in en dus had het vijftal nog wat langer kunnen slapen. De Amerikaan wist het gevecht van Chavez uiteindelijk simpel te winnen, maar spektakel leverde het opnieuw niet op. Dat maakte de vreugde er bij Leerdam niet minder om.

Direct na afloop van de partij plaatste ze een filmpje van hoe de arm van Paul de lucht in gaat. "Yesss", schrijft Leerdam erbij en ook heeft ze drie hartjes over voor haar verloofde.