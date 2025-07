Een volgepakt Wembley zag zaterdagavond hoe Oleksandr Usyk zich tot de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht kroonde door Daniel Dubois knock-out te slaan. Topschaatsster Jutta Leerdam was samen met haar verloofde Jake Paul getuige van het gevecht en kreeg ook de spotlights op zich gericht.

Het was een gevecht waar veel boksliefhebbers wekenlang reikhalzend naar uitkeken. Er stond tenslotte nogal iets op het spel in Londen. Usyk was wereldkampioen bij de WBA, WBC en WBO, terwijl Dubois de titel van de IBF in handen had.

Het was daarmee een gevecht dat sowieso de geschiedenisboeken in zou gaan, want de winnaar kreeg alle titels in handen. De 38-jarige Usyk wist Dubois in de vijfde ronde knock-out te slaan en is daarmee voor de tweede keer in zijn loopbaan de onbetwiste kampioen in het zwaargewicht.

Dat zagen ook Leerdam en Paul. Zij zaten wel heel erg dichtbij, want het stel kreeg twee stoeltjes direct naast de ring. Op haar Instagram plaatste Leerdam onder meer een video van het moment waarop Usyk de wedstrijd beslist. Paul is enorm enthousiast op dat moment en het is wel duidelijk voor welke van de twee vechters hij partij had gekozen. Leerdam was overigens ook voor Usyk, want in een van haar filmpjes schrijft ze 'Kom op, Usyk'.

Doorschijnende jurk

Alle ogen waren vooral gericht op het gevecht tussen de twee boksgrootheden, maar ook de aanwezigheid van Leerdam is niet onopgemerkt gebleven. Dat is niet voor het eerst, want toen Paul vorig jaar tegen bokslegende Mike Tyson vocht, gebeurde dat ook al. Toen waren de internationale media diep onder de indruk van de manier waarop Leerdam voor de dag kwam.

Dat was zaterdag weer het geval. De Britse krant The Sun is vol lof voor Leerdam: "Jake Paul zat vlak naast de ring tijdens het gevecht tussen Usyk en Dubois, maar het was zijn verloofde Jutta Leerdam die de show stal. Paul liep hand in hand het stadion binnen met de topschaatsster, die een doorschijnende jurk droeg."

‘The Problem Child’ Jake Paul has arrived at Wembley Stadium for Usyk vs Dubois 2 👋 pic.twitter.com/XwqTynHOD8 — Mail Sport (@MailSport) July 19, 2025

Andere beroemdheden

Paul en Leerdam waren zeker niet de enige beroemdheden die naar het gevecht kwamen kijken. Acteurs Jason Statham en Daniel Craig, die lange tijd James Bond speelde, zaten ook de tribunes. Dat gold ook voor de wereldberoemde chefkok Gordon Ramsey.