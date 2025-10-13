In november lanceert SBS 6 het programma Het zwaard van Damocles. In de show staan onder meer twee deelnemers met een topsportverleden aan de start.

De dertien bekende Nederlanders die in het programma opduiken kunnen een mooie duit overhouden aan het avontuur. In het door Art Rooijakkers gepresenteerde programma is er een prijzenpot van 500.000 euro. Maar dan zullen ze wel de beproevingen in de psychologische realityshow moeten doorstaan.

Tactiek

De tv-zender afficheert Het zwaard van Damocles als een mix van tactiek, vertrouwen en loyaliteit. Gedurende tien afleveringen moeten de BN'ers samen bepalen welke speler wordt genomineerd voor een eliminatie-opdracht. Faal je bij die opdracht, dan zal dat zwaard uit de titel je uit de competitie vegen. Slaag je, dan krijgt je de macht in handen en bepaal je wie nu de opdracht krijgt.

Deelnemers

De deelnemers zijn Diederik Jekel, Sylvia Geersen, Rob Geus, Sander de Kramer, Maik de Boer, Remy Bonjasky, Harrie Snijders, Marianne Timmer, Jamie Vaes, Ilias Ojja, Gaby Blaaser, Esther Oosterbeek en Greetje Hakvoort. Lezers van Sportnieuws.nl pikken gelijk de twee ex-topsporters eruit: voormalig kickbokser Remy Bonjasky en ex-topschaatsster Marianne Timer.

Marianne Timmer

Timmer is meervoudig olympisch kampioene en werd ook onder meer wereldkampioene sprint. Voor Sportnieuws.nl maakt ze de podcast Dromen van Goud. Timmer spree in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan.

Remy Bonjasky

De in Paramaribo geboren Remy Bonjasky is drievoudig winnaar van K-1 Grand Prix. Hij runt een vechtsportschool, schrijft columns en maakt podcasts over de wereld van vechtsport. Hij stipt regelmatig aan wat er volgens hem beter moet bij de kickboksbond Glory.

Zo stelt hij dat te veel vechters erg voorzichtig opereren in de ring. "En heel eerlijk: deze generatie vechters wil liever niet verliezen dan een ander knock-out slaan", merkte Bonjasky op in zijn column voor AD. "De nieuwe generatie wil spektakel, iemand die horizontaal de ring uitgedragen wordt."