Schaatsster Pien Hersman is al een tijd samen met haar geliefde Jesper de Jong. De twee topsporters kunnen elkaar steunen in hun carrière. Maar de tennisser stelt haar ook voor een dilemma.

Hersman is erg populair en heeft meer dan 700.000 volgers op Instagram. Ze vroeg hen om haar vragen te stellen via haar story. Daaruit volgde een pittig dilemma over haar tennissende vriend.

"Zelf olympisch goud of Jesper die Roland Garros wint", luidt de vraag aan Hersman. Een onmogelijke keuze, vindt de schaatsster. "Waarom kiezen als we het ook allebei kunnen winnen", is dan ook haar antwoordt.

Winterspelen

Hersman zou komend seizoen voor het eerst kunnen deelnemen aan de Winterspelen. Eind december vindt het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaats. Voor het zover is wordt het seizoen afgetrapt met de NK afstanden vanaf 31 oktober. Afgelopen jaar werd ze zesde op de 500 meter op dat toernooi.

De tenniscarrière van De Jong zit ook in de lift. Zo nam hij deze zomer nog deel aan het hoofdtoernooi van de US Open, waar hij in de eerste ronde verloor van Brandon Nakashima in vijf slopende sets. Tevens reikte hij tot de tweede ronde op Wimbledon. Vorig jaar nam hij deel aan onder meer Australian Open en Roland Garros.

Leugen over ontmoeting

De twee zijn al een tijdje samen en biechtten onlangs nog op dat ze in de media hebben gelogen over hun eerste ontmoeting. De tennisster vertelde in een interview dat hij Hersman had zien lopen en later via Instagram een bericht had gestuurd.

Daar blijkt niets van waar. Ze kwamen elkaar namelijk tegen op datingapp Raya. De Jong stuurde het eerste bericht en al snel volgde een afspraakje. "Eerst gingen we tennissen, daarna schaatsen."