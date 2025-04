Toptennisser Carlos Alcaraz deelt iets wat fans nooit hadden verwacht

Hij is al één van de grootste namen in het internationale tennis, met Grand Slam-titels, miljoenen op de bank en sponsordeals met wereldmerken. Toch woont Carlos Alcaraz, de 20-jarige tennisser uit Spanje, nog altijd in het ouderlijk huis. In een nieuwe Netflix-documentaire geeft hij een zeldzaam inkijkje in zijn persoonlijke leven.

In de trailer van de aankomende documentaire leidt Alcaraz de kijker rond in zijn eenvoudige slaapkamer. "Hier slaap ik, dit is mijn kamer. Voor de mensen die zich afvragen waar ik mijn trofeeën bewaar: hier dus", vertelt hij met een glimlach, terwijl hij de iconische Wimbledon-beker laat zien. Ondanks zijn wereldfaam blijft zijn levensstijl verrassend bescheiden, blijkt uit het eenpersoonsbed waar hij nog altijd in slaapt.

Familieman Carlos Alcaraz

Alcaraz woont nog steeds bij zijn ouders in het Spaanse El Palmar, een plaatsje vlak bij Murcia. Volgens hem is het thuiskomen na lange reizen en toernooien een verademing. "Ik heb weinig vrije tijd. Ik ben heel blij dat ik na lange toernooien weer naar huis kan", klinkt de nummer drie van de wereld. Het familiehuis, een tweegezinswoning, is onlangs gerenoveerd, maar de band met zijn roots is altijd gebleven.

Dat familie een belangrijke rol speelt in zijn leven, blijkt ook uit de samenstelling van zijn reisgezelschap. "Naast mijn team gaat er vaak iemand van mijn familie mee, mijn ouders of broers. Dat is heel belangrijk voor me", aldus de jonge Spanjaard. Die hechte band lijkt hem te helpen de druk van de topsportwereld in balans te houden. Met meer dan 39 miljoen dollar aan prijzengeld en sponsordeals met merken als Nike, Louis Vuitton, Calvin Klein en Rolex, zou Alcaraz zich moeiteloos een villa kunnen veroorloven. Maar voorlopig kiest hij voor zijn ouderlijk huis.

Masters-toernooi van Monte Carlo

Deze week strijdt hij in de kwartfinale van het Masters-toernooi van Monte Carlo, waar hij het opneemt tegen de Fransman Arthur Fils, met zijn familie zoals altijd dichtbij. Eerder versloeg hij achtereenvolgens Francisco Cerundolo en Daniel Altmaier, waartegen hij het publiek verwende met een ongelofelijke toverbal.