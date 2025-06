Carlos Alcaraz was de afgelopen dagen groot nieuws in de internationale media en dat kwam een keertje niet door zijn tennisprestaties. De geruchtenmolen over een mogelijke relatie van de toptennisser met collega Emma Raducanu draait op volle toeren. Waar ze zelf nog weinig daarover loslaten, is hun connectie buiten de baan nog ietsje groter geworden.

Alcaraz en Raducanu werden de afgelopen jaren al vaker met elkaar in verband gebracht, maar sinds de twee vorige week bekendmaakten samen te gaan dubbelen op de US Open is het hek van de dam. De Britse gooide vervolgens olie op het vuur door enkele dagen later bij het grastoernooi op Queen's een wedstrijd van Alcaraz te bezoeken. De Spanjaard werd daarnaast bij haar hotel gespot en mensen achter de schermen vonden dat ze wel een hele goede klik hadden.

Zelf hebben ze zich niet uitgelaten over de geruchten en dus blijft het onduidelijk of er echt iets speelt. Opvallend is wel dat Alcaraz uitgerekend deze week in de voetsporen van Raducanu is getreden door een deal te sluiten met een heel bekend merk.

Alcaraz wil inspireren

Evian heeft Alcaraz namelijk aan zich weten te binden als ambassadeur. Het Franse mineraalwatermerk sloot eerder al een overeenkomst met niemand minder dan Raducanu en andere toptennissers als Arthur Fils en Frances Tiafoe. Alcaraz zou volgens Evian, dat het water levert op alle grandslamtoernooien, goed passen bij 'Live Young-filosofie' en mensen inspireren een gezondere levensstijl te omarmen.

Zelf is Alcaraz het daar ook mee eens: "Het sluit helemaal aan bij hoe ik in het leven sta, zowel op als naast de baan. Het gaat erom het leven te omarmen met energie en een positieve mindset, waarden die ik belangrijk vind en probeer uit te dragen. Hydratatie is een essentieel onderdeel van mijn dagelijkse routine en ik ben enthousiast om samen te werken met een merk dat het gevoel van jeugdigheid en levensvreugde viert. Ik hoop dat we samen anderen kunnen inspireren om hun welzijn op de eerste plaats te zetten."

i Carlos Alcaraz in een bak met roze tennisballen. © Evian

Wimbledon

Met de deal op zak reist Alcaraz af naar Wimbledon. Hij is daar de topfavoriet nadat hij op Roland Garros in een zinderende finale won van rivaal Jannik Sinner. De Spanjaard won vervolgens ook de titel op Queen's en is inmiddels al achttien partijen ongeslagen. Alcaraz pakte ook nog eens de titel bij de vorige twee edities van Wimbledon.