Aryna Sabalenka beleefde een prima seizoen. De Belarussische toptennisster bleef de nummer één van de wereld en won de US Open. Nu is ze aan het genieten van een welverdiende vakantie én haar vriend. Ze deelt op een mooie bestemming een intiem inkijkje ervan op Instagram.

Eerder deze maand sloot Sabalenka haar seizoen af met een nederlaag tegen Elena Rybakina in de eindstrijd van de WTA Finals. Hierna reisde ze af naar de Malediven om lekker van de zon te genieten. De toptennisster deelde hier flink wat jaloersmakende beelden van.

Bij haar vriend in Brazilië

Haar volgende stop was Brazilië, het land van haar vriend Georgios Frangulis. En ook hier is ze lekker aan het genieten van het mooie weer. Op Instagram plaatste ze enkele foto's van haar tijd in het Zuid-Amerikaanse land, waaronder meerdere selfies in bikini. Ook deelde ze een intiem kiekje waarop Frangulis haar innig omhelst.

Deze beelden maken haar volgers helemaal wild. Teksten als "ik houd van je", "queen" en "diva", passeren meermaals de revue in de reacties. Daarnaast heten vele Brazilianen haar welkom in het land.

Bovenaan de ranglijst

Sabalenka voerde het hele jaar overtuigend de wereldranglijst aan, wat niet verrassend is gezien haar finales op drie van de vier grandslamtoernooien. Ook op het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters bereikte ze opnieuw de eindstrijd. Toch zal ze met gemengde gevoelens terugkijken op 2025. Sabalenka greep namelijk slechts één grote titel: de US Open. In de finales van de Australian Open, Roland Garros en de WTA Finals moest ze haar meerdere erkennen in haar tegenstanders.

Recordbedrag

Deze prestaties waren goed voor prijzengeld van net iets meer dan 15 miljoen Amerikaanse dollars. Daarmee sloeg ze ook een record van Serena Williams uit de boeken. De Amerikaanse kwam in in 2013 tot 'slechts' 12,3 miljoen aan prijzengeld. Al moet daar wel bij worden gezegd dat de bedragen tegenwoordig een stuk hoger liggen dan in de tijd van Williams.