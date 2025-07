Dayana Yastremska wil na haar enorme stunt op Wimbledon niet uit de schijnwerpers verdwijnen. De Oekraïense toptennisster deelde een reeks zomerse foto's vanaf de 'Grand Canyon' in Frankrijk.

De 25-jarige Yastremska is bij Les Gorges du Verdon, een grote kloof in de Franse Alpen. Daar genoot zij in een zwarte bikini van een boottochtje en sprong zij van een paar rotsen af het water in. 'Een chille dag bij de Grand Canyon', schrijft de nummer 39 van de wereld met een knipoog bij haar Instagram-post.

Yastremska zorgde op de eerste dag van deze maand nog voor een enorme stunt door Coco Gauff uit te schakelen in de eerste ronde van Wimbledon. De Amerikaanse tennisster had een paar weken daarvoor nog Roland Garros op haar naam geschreven. Yastremska ging vervolgens met zeer veel moeite door naar de derde ronde van het Grand Slam-toernooi in Engeland, wat haar eindstation bleek.

Alweer aan de bak

Na haar vakantie in de Franse Alpen moet Yastremska dinsdag alweer aan de bak. Zij neemt het dan op tegen Jule Niemeier in de eerste ronde van Hamburg Open in Duitsland. De Oekraïense is een van de topfavorieten voor de eindzege op het WTA500-toernooi, dat ook bekend staat als de Betty Barclay Cup.

Schitteren in prachtige jurk

Yastremska genoot na Roland Garros ook even van haar vrije tijd. Zij schitterde samen met landgenoten Marta Kostyuk (ook tennisster) en Daria Bilodid (olympisch judoka) in prachtige jurken van een avondje uit in Monaco. Yastremska vierde haar 25e verjaardag.

Yastremska mag zich langzamerhand alweer opmaken voor het volgende Grand Slam-toernooi. Op 25 augustus begint US Open, waar zij traditioneel gezien de nodige moeite heeft. Haar beste resultaat is de derde ronde in 2019. Op de Australian Open schopte Yastremska het in 2024 tot de halve finale, haar beste Grand Slam-resultaat tot nu toe.