Tennissers Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa vormden een tijdje een koppel, maar van liefde tussen de twee is geen enkele sprake meer. De twee gingen vorig jaar uit elkaar en deze week zorgden uitspraken van de Griek voor wat rumoer doordat de Spaanse daar weer op reageerde.

Tsitsipas en Badosa kregen in 2023 een relatie en op dat moment leek de tenniswereld een nieuw power couple te hebben. Ze kregen zelfs de bijnaam 'Tsitsidosa'. Al snel kwamen er echter wat scheurtjes, want een jaar later gingen de twee tijdelijk uit elkaar. Na drie weken besloten ze het toch weer te proberen, maar in de zomer van 2025 werd duidelijk dat Tsitsipas en Badosa ieder hun eigen weg gingen.

Badosa slaat terug na uitspraken Tsitsipas

Toch blijkt er nog wel wat oud zeer tussen de twee te zitten, want deze week zorgden ze voor een opmerkelijk relletje. Dat begon allemaal toen Tsitsipas ergens de vraag kreeg of hij liever een relatie heeft met een proftennisster of met iemand die dat niet is. Zijn antwoord was bijzonder duidelijk: "Iemand die dat niet is. Geloof me. Zelfs als je het niet wil toegeven, is er concurrentie. Dat is er altijd."

De uitspraken van de Griek, die inmiddels een relatie heeft met model Kristen Thoms, bereikten ook zijn Spaanse ex-vriendin. Badosa zag de video met de woorden van Tsitsipas op Instagram voorbijkomen en kon het niet laten om te reageren. Ze plaatste vier lachende emoji's onder het bericht.

Dalende lijn op de tennisbaan

Toeval of niet, maar sinds het moment dat de twee een relatie kregen, ging het met hun carrières bergafwaarts. Tsitsipas stond in 2023 nog op de derde plek van de wereldranglijst en haalde toen zelfs de finale van de Australian Open, maar mede door blessures ging het de afgelopen jaren een stuk minder. Inmiddels is de Griek helemaal afgezakt naar plaats 48.

Badosa haalde vorig jaar nog knap de halve finales op de Australian Open, maar dat is het enige hoogtepunt van de afgelopen jaren. De voormalig nummer 2 van de wereld kampt met een chronische rugblessure en moet daardoor vaak toernooien overslaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Spaanse slechts op de plek 102 van de wereldranglijst staat.