'Topvoetballer Neymar werkt zichzelf opnieuw in de nesten op privégebied; escorte doet bizarre claim'

Van Neymar is bekend dat hij zowel op als naast het veld geniet van een feestje. Qua talent behoorde hij tot de absolute top, maar de Braziliaan liet zich regelmatig gaan in het uitgaansleven. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een kind op komst is, volgens een escorte.

Onlangs werd Neymar gespot bij een feestje in São Paulo met twintig prostituees. Dat terwijl zijn 30-jarige vriendin en model Bruna Biancardi momenteel zwanger is van hun tweede kind.

Trio zorgt voor zwangere escorte

Maar bij die baby (zijn vierde kind in totaal) blijft het niet, als we een van de escortes mogen geloven. Op Instagram deelde de influencer Nayara Macedo een video van een echo en een positieve zwangerschapstest. Ze claimt zwanger te zijn geraakt na een trio met Neymar.

Dat gebeurde allemaal in een woning van de Braziliaanse politicus Rafael Motta, die twintig escortes naar zijn huis had laten komen. Op de Braziliaanse televisie onthulde Macedo dat ze sex had gehad met Neymar en een andere vrouw. Daarvoor ontving ze naar eigen zeggen 20.000 Braziliaanse reais (omgerekend 3200 euro) voor.

Toch zijn veel volgers en reageerders sceptisch onder de Instagram-post. Pas vanaf de zesde of zevende week van de zwangerschap is er een hartslag zichtbaar op een ego. Het nachtelijke avontuurtje met Neymar dateert van amper drie weken geleden.

Volgende escapade Neymar?

Neymar ontkent zelf alle beschuldigingen. Hij zegt dat zijn helikopter op het terrein stond, omdat hij die aan een vriend had geleend. De 33-jarige superster heeft al meerdere kinderen met meerdere vrouwen. Zoon Davi werd in 2011 geboren. Daarna kreeg hij met zijn huidige vriendin Bruna Biancardi een kind en vervolgens nog een met een ander.

Opvallend is dat Neymar toen ook vreemd ging met Biancardi, terwijl zij voor de eerste keer zwanger was. De Braziliaan smeekte om vergeving en kreeg die na lang zeuren ook. Nu moet hij mogelijk opnieuw door het stof, terwijl hun tweede gezamenlijke kindje onderweg is.