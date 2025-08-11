Mats Hummels nam zondag voor meer dan 80.000 toeschouwers in het stadion van Borussia Dortmund afscheid als profvoetballer. De Duitser, die in 2014 met het nationale team wereldkampioen werd, heeft daar echter een enorme rel mee veroorzaakt, want zijn ex-vrouw is niet heel blij met het feit dat zij en hun zoon niet werden uitgenodigd. Dat terwijl de veel jongere vriendin van Hummels wel van de partij was.

Hummels kreeg aan het begin van deze eeuw een relatie met Cathy en de liefde was sterk tussen de twee, want toen hij voor zijn carrière als voetballer moest verhuizen naar Dortmund ging Cathy met hem mee. Ze brak tijdens hun relatie door als verslaggever, presenteert programma's en is, zoals wel meer bekende personen, inmiddels ook een influencer. Ze kregen in 2018 een zoon genaamd Ludwig, maar ruim vier jaar later klapte hun huwelijk.

De 36-jarige Hummels papte vervolgens aan met het tien jaar jongere model Nicola Cavanis en zij verscheen dan ook aan zijn zijde toen hij zondag in een oefenwedstrijd tussen Dortmund en Juventus afscheid nam als profvoetballer. Hummels werd na achttien minuten naar kant gehaald en kreeg een staande ovatie van iedereen in het stadion.

'We waren niet uitgenodigd'

Opvallend genoeg was zijn eigen zoon niet aanwezig en zijn ex-vrouw liet al snel weten daar niet gelukkig mee te zijn. Ze deelde op Instagram een foto van de voorpagina van een krant waarop Hummels heel groot staat afgebeeld. Haar zoontje heeft een pet op en leest de krant. 'Iemand heeft mijn pet gestolen en moest over zijn vaders afscheid lezen zodat hij tenminste weet hoe het was', schrijft Cathy cynisch bij de foto. Zij vierden vakantie aan de andere kant van Duitsland.

Ze kreeg dusdanig veel reacties op haar bericht dat ze later besloot om uit te leggen waarom de kleine Ludwig er niet bij kon zijn. "Voor de duidelijkheid: we missen de afschedswedstrijd van Mats Hummels niet expres. Ik heb zelfs een extra krant voor mijn zoon achtergelaten zodat hij alles nog een keer kan lezen. De reden waarom we er niet zijn is simpel: we waren niet uitgenodigd en wisten er zelfs niet van. We genieten nu weer van onze familievakantie. Gefeliciteerd met je buitengewone carrière."

i Cathy Hummels legt uit waarom haar zoon niet bij de afscheidswedstrijd van zijn vader was. © Instagram / Cathy Hummels

Hummels werd door het Duitse medium BILD gevraagd om een reactie, maar hij besloot om daar niet op in te gaan.

Cathy gooit haar leven om

Cathy besloot overigens om na haar geklapte huwelijk het leven helemaal om te gooien. Ze ging volledig los en poseerde zelfs in de Playboy. "Ik doe wat ik wil. Ik heb nooit mijn lichaam omarmd en nu ik 35 ben, kan ik zeggen dat ik van mezelf hou. Ik heb een borstvergroting gehad, omdat ik me geen vrouw voelde. Ik had dit lichaam eerder willen hebben", zei ze eerder al in eens in het programma Krause Kommt.

Rijke carrière

Hummels begon in de jeugd van Bayern München, maar brak door bij Dortmund onder coach Jürgen Klopp. Hij werd met de club tweemaal kampioen en haalde in 2013 de Champions League-finale. In 2016 verkaste hij naar Bayern, maar drie jaar later keerde hij weer terug bij Dortmund. Met die club verloor hij in 2024 nog een keer de Champions League-finale. Hummels speelde vorig seizoen voor AS Roma en besloot daarna om een punt achter zijn loopbaan te zetten.

De verdediger pwas ook jarenlang een vaste waarde in het Duitse elftal en won met de nationale ploeg in 2014 het WK in Brazilië. Hij speelde tussen 2010 en 2023 in totaal 73 interlands en scoorde daarin vijf keer. Twee van die doelpunten maakte hij tijdens het gewonnen WK.