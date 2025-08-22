Niet elke sponsordeal pakt even voordelig uit, zo ontdekte Laura Dijkema afgelopen seizoen. Het Nederlandse volleybalicoon speelt tegenwoordig in de Amerikaanse competitie en kreeg in aanloop naar het nieuwe seizoen goed nieuws.

“Ik zag dat Skims een nieuwe sponsor is van de league”, stelt voormalig topvolleybalster Robin de Kruijf in de podcast die ze al jarenlang maakt met oud-collega's Dijkema, Maret Grothues en Myrthe Schoot. “Krijg jij daar ook een pakketje van of heb je die al?”

“Ja, Kim appte me al”, grapt Dijkema, doelend op de beroemde Amerikaanse mede-eigenaresse van het ondergoedmerk. “Kim Kardashian, haha, nee, I wish. De meiden in Amerika hebben allemaal een pakketje gekregen en de internationals krijgen hem wanneer we aankomen.”

Vleeskleurige onderbroeken

“Vorig jaar hadden we Spanx als loungewear en als ondergoed", aldus Dijkema. "Nou, google het maar even. Het is supercomfortabel, maar het zijn echt van die vleeskleurige onderbroeken allemaal. Het ziet er dus niet uit. Het zit echt heel lekker, maar het ziet er niet uit.”

“Je wil echt niet met dat aan naast iemand wakker worden", meent de ervaren spelverdeelster. "Of dat die dan uit moet ofzo. Het is echt een tent die je dan moet afbreken.” “Zoals Bridget Jones?”, wil Grothues weten, verwijzend naar de bekende scene met de hoofdpersoon uit de gelijknamige film. “Precies dat”, reageert Dijkema.

De Kruijff: “Dit is wel echt het sexyer zusje van Spanx, hè?” Dat kan Dijkema alleen maar bevestigen.

LOVB Nebraska

Waar de loopbaan van De Kruijf en Schoot er al opzit, spelen Dijkema (35) en Grothues (36) nog vrolijk verder. De eerste in de Verenigde Staten bij LOVB Nebraska. Grothues komt komend seizoen in actie voor de Turkse topclub Sigorta Shop Spor Kulübü.