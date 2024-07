Trotse Irene Schouten deelt eerste beelden van zwangere buik én gaat komende tijd 'pikken' van haar vriend

Irene Schouten heeft donderdag voor het eerst beelden getoond van haar zwangere buik. De oud-schaatsster deelde in haar story op Instagram een video, met een tekst die voor veel mensen herkenbaar zal zijn.

'De shirtjes van Dirkjan worden steeds meer van mij', zette Schouten bij de Instagram Story. Schouten keek trots in de spiegel tijdens de video, terwijl ze over haar buik heen wrijft. Er is zichtbaar een buikje aan het ontstaan en de shirts van haar vriend komen daarom perfect van pas.

Het 'stelen' van shirts en truien van de partner zal iedereen wel herkennen en met een zwangerschap is het helemaal handig. Partner Dirkjan Mak zal ongetwijfeld een grotere maat hebben dan Schouten.

Irene Schouten en man Dirkjan Mak vieren zéér speciale dag: 'Gefeliciteerd, moppie van me' Het is een heel bijzondere week in huize Schouten/Mak. Voormalig topschaatser Irene Schouten en Dirkjan Mak vierden op 18 juni hun jubileum als getrouwd stel. Ze waren toen twee jaar getrouwd. Maar vandaag, 21 juni, is een nog specialere dag voor de twee.

Stoppen met schaatsen

Schouten stopte afgelopen seizoen met schaatsen, nadat zij alles had gewonnen wat er te winnen viel. Toch kwam het voor veel mensen als een verrassing dat zij al op 31-jarige leeftijd stopte. Al vrij snel daarna werd bekend dat zij zwanger was.

Irene Schouten behandeld in ziekenhuis: 'Nu duimen dat het helemaal weg gaat' Irene Schouten zit in een vervelende fase van haar zwangerschap. De oud-topschaatsster is heel erg misselijk en moest daar zelfs voor naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis

De inmiddels 32-jarige Schouten beleeft absoluut geen vlekkeloze zwangerschap. Zij belandde in het ziekenhuis vanwege 'extreme zwangerschapsmisselijkheid'. Begin juni deelde zij dat nieuws op Instagram, met de tekst: "Deze periode had ik mij niet zo voorgesteld. Heel blij met een gezond kindje in de buik, maar zelf veel last van hyperemesis gravidarum (HG)."

Zwangere Irene Schouten duikt na ontslag uit ziekenhuis op in Hamburg en geniet van Oranje Het lijkt de goede kant op te gaan met Irene Schouten. De zwangere oud-schaatsster (31) was zondag van de partij in Hamburg waar het Nederlands elftal het op het EK voetbal opnam tegen Polen (2-1). Eerder deze week ging het een stuk minder lekker met haar.

Richting Duitsland voor Oranje

Inmiddels gaat alles wel weer goed met Schouten. Nadat zij een paar dagen in het ziekenhuis verbleef, reisde ze af naar Duitsland om het Nederlands elftal in actie te zien op het EK voetbal. Onder haar toezicht won Oranje met 2-1 van Polen, in de eerste groepswedstrijd van het EK. Inmiddels is Nederland doorgestoomd naar de kwartfinale, waarin het komende zaterdag speelt tegen Turkije.