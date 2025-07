Simone Biles haalde jarenlang het nieuws door haar geweldige prestaties als turnster, maar de afgelopen tijd staat ze vooral in de spotlights door een ingrijpende operatie. De turnlegende deelde tijdens haar vakantie een aantal opvallende foto's en blijft daar voorlopig nog even mee doorgaan.

De 28-jarige Biles won in haar loopbaan zeven olympische titels, waarvan ze er drie vorig jaar in Parijs pakte, en ook verzamelde ze liefst 23 gouden medailles op WK's. Ze trok daarna met een grote show door de Verenigde Staten, maar het zou zomaar kunnen dat haar periode als profsporter voorbij is. Een paar weken geleden verschenen er namelijk opvallende foto's van haar online en daaruit bleek dat ze haar borsten flink onder handen had laten nemen.

Op de beelden kwamen veel reacties, maar Biles is sindsdien niet voorzichtiger geworden met het plaatsen van foto's vanaf haar vakantieadres. Sterker nog, ze blijft haar volgers bestoken met zonnige plaatjes waarbij ze opnieuw flink wat van haar lichaam toont. "Er wordt niet gehuild op de yacht", schrijft ze bij de beelden. Dat is ook de tekst die op het shirt staat dat ze aan heeft.

Biles krijgt een heleboel positieve reacties op haar foto's, maar eentje springt vooral in het oog. Dat is het bericht dat Jonathan Owens onder de post achterlaat. Hij een American Football-speler, maar bovenal de man van Biles. Het koppel trouwde in 2023, maar de turnster is deze keer zonder haar man op vakantie. Dat vond Owens maar al te jammer na het zien van de foto's. "Sheesh baby, ik heb je zo snel mogelijk thuis nodig!", reageerde hij onder het bericht van zijn vrouw.

Ander zwaartepunt

De ingreep van Biles was ook onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast met Ellen Hoog en Tess Lieder-Wester. De voormalig handbalster keek haar ogen uit: "Maar ik opende haar Instagram-pagina en toen viel het me meteen op. Het was niet te missen: Simone Biles heeft haar borsten laten vergroten. Ik denk niet dat het het einde van haar topsportcarriere hoeft te zijn, maar…”

Hoog vult aan: “Haar zwaartepunt ligt nu ergens anders.” “Ja, en op de balk draait het natuurlijk om evenwicht”, aldus Wester-Lieder, om daar grappend aan toe te voegen. “Maar ze heeft nu wel een zachte landing.” “Dus misschien durft ze nu wel meer”, oppert Hoog. “Het is nu natuurlijk toch een beetje zoeken naar de balans.”