Tv-persoonlijkheid haalt uit naar verloving Jutta Leerdam en Jake Paul: 'Benieuwd hoe lang het duurt'

Jake Paul vroeg afgelopen weekend Jutta Leerdam ten huwelijk en dat zorgde voor héél veel positieve reacties. Ook bij tv-programma Renze werd er aandacht aan besteed, maar daar zette één van de tafelgasten de nodige vraagtekens bij de verloving.

"Zoet, zoeter, zoetst", het oordeel van Renze Klamer, presentator van de talkshow. Er werden beelden getoond van de verloving. Actrive Vivianne van den Assem merkte wel op dat het onwaarschijnlijk is dat Leerdam van niks wist, als ze zulke toepasselijke kleding droeg. Paul en de Nederlandse topschaatsster waren allebei compleet in het wit gehuld.

"Als je in deze setting wordt opgetrommeld om in witte kledij even samen te meeten bij een strand, dan gaan alle alarmbellen toch af?", vraagt de 41-jarige actrice zich af. "Maar goed, het is ook wel weer lekker dat ze het allemaal zo delen, want dan kunnen wij er een beetje van meegenieten."

Kritiek van Angela de Jong

Klamer snapt dat het voor Nederlandse begrippen 'potsierlijk' is, maar wenst ze ook het allerbeste. Hij vraagt vervolgens aan columniste Angela de Jong of zij die mening deelt. "Jawel", zegt ze voorzichtig, waarop het publiek moet lachen.

"Dat hoop ik ook. Ja, ik kan me er ook helemaal niets… Maar goed, ik ben ook niet van de Instagram en al dat soort dingen, maar ik kan me er werkelijk niets bij voorstellen dat je dit laat filmen en dit deelt en allemaal de ether in gooit. Werkelijk, nee…"

Woorden terugnemen?

En dan doet ze er nog een schepje bovenop. "Het is duidelijk een generatiekloof en ik wens ze ook echt al het geluk van de wereld. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt." Klamer vindt dat overdreven, waarop De Jong haar excuses aanbiedt, maar ze wil haar woorden niet terugnemen: "Nee, ik ben gewoon benieuwd hoe lang het duurt. In de showbizz… Tja…"

Leerdam werd afgelopen weekend ten huwelijk gevraagd door Paul, een wereldberoemde influencer en bokser uit de Verenigde Staten. In november vocht hij nog met de legendarische Mike Tyson. Leerdam zou na de Olympische Winterspelen van 2026 zomaar eens naar Puerto Rico - waar Paul woonachtig is - kunnen verhuizen.