Een Italiaanse tv-presentatrice heeft voor afleiding gezorgd in een oefenwedstrijd van trainer Erik ten Hag. Chelsea nam het op Stamford Bridge op tegenover Bayer Leverkusen, de nieuwe club van de Nederlandse oefenmeester. Maar dat was niet het enige waar de ogen van het publiek op gericht waren.

De Italiaanse presentatrice Maria Luisa Jacobelli was speciaal uitgenodigd voor de oefenpartij. Chelsea won vrijdag met 2-0 door doelpunten van de Braziliaanse sterren Estevao en Joao Pedro. De 18-jarige Estevao komt voor dik 50 miljoen euro (inclusief bonussen) over van Palmeiras.

Jacobelli deelde een foto van haarzelf naast het veld van Stamford Bridge. Ze droeg een topje dat weinig aan de verbeelding overliet. 'Dankjewel Chelsea, dat ik hier vandaag mocht zijn. Wat een dag. Tot snel weer', schrijft ze onder de post die duizenden keren wordt geliked. Met 4,5 miljoen volgers op Instagram mag ze zichzelf een ware influencer noemen.

Voetbalkwaliteiten

De voormalig deelneemster van Temptation Island deelde daarnaast een foto van haar en de nieuwste trofee van Chelsea. De Engelse topclub won deze zomer het WK voor Clubs in de Verenigde Staten.

De Italiaanse schone is eerder vergeleken met Kim Kardashian. Toch liet ze zien dat ze veel meer is dan een knappe vrouw op het voetbalveld. Zo liet ze haar voetbalkwaliteiten zien door een balletje knap hoog te houden.

Bayer Leverkusen

De nummer twee van Duitsland heeft sinds dit seizoen een Nederlander aan het roer: Erik ten Hag. De ex-coach van onder meer FC Utrecht en Ajax werd in 2024 ontslagen bij Manchester United. Komende vrijdag is zijn eerste officiële wedstrijd met de club. Leverkusen neemt het in de DFB Pokal op tegen een club uit de vierde divisie.

