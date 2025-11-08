Een opvallend moment vrijdagavond tijdens de uitzending van het Keuken Kampioen Divisie-schakelkanaal op ESPN. Vaste analist Hans Kraay junior las een berichtje voor van Jan Joost van Gangelen, die al een tijdje niet meer op de buis te zien was.

Het ging in de uitzending over het nieuwe reclamespotje van de uitzendgemachtigde in Nederland. Daarbij zit Mario Been achterop de scooter bij Kraay en gaan ze samen langs allerlei huizen. Been, bewapend met een tasje vol afstandsbedieningen, zet ondertussenop alle televisies ESPN aan.

Na het zien van het grappige spotje vroeg presentator Toine van Peperstarten of Kraay leuke reacties had gehad op de reclame. Daar kon de analist alleen maar mee instemmen en om lachen. “Ik zit niet op social media, maar ik heb de commercial net even gezien. Mensen zeiden dat ze hem wel aardig vonden, dat Mario het goed deed. We hebben wel veel plezier gehad.”

Kraay ontving onder meer een berichtje van (oud-)collega Jan Joost van Gangelen. “Ik denk dat ik dit wel mag zeggen. Jan Joost van Gangelen had het gezien. Die stuurt zojuist: ‘Ontzettend leuke commercial’. Wij hopen natuurlijk allemaal dat onze grote vriend Jan Joost heel snel terug is.”

Stap terug

Van Gangelen is al sinds jaar en dag bekend als presentator bij ESPN en daarvoor FOX Sports en Eredivisie Live. In april van dit jaar liet hij via zijn sociale kanalen weten even een stapje terug te doen. “Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen. Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid. Uiteraard heb ik er lang en goed over nagedacht en vervolgens in volle overtuiging besloten om even gas terug te nemen.”