Vage foto's tonen lolbroek Rico Verhoeven met Hollywood-ster: 'Heb het erg naar m'n zin gehad'

Rico Verhoeven was weer eens te zien op een filmset. Niet om zijn eigen acteurscarrière nieuw leven in te blazen, maar om op bezoek te gaan bij een Hollywood-ster waarmee hij goed bevriend is. De Nederlandse kickbokser had het er erg naar zijn zin.

Tijdens de Glory Grand Prix zagen we acteur Jason Statham al in het Gelredome zitten. Hij kwam zijn vriend Verhoeven aanmoedigen. Verhoeven won en sprak over zijn vriendschap met de beroemde acteur, die veel in actie- en vechtfilms te zien is. Nu draaide Verhoeven de rollen om en bezocht hij Statham op zijn werk.

'Heb het erg naar mijn zin gehad'

Statham is in Engeland zijn nieuwe film Levon's Trade aan het schieten en Verhoeven mocht even op de set komen kijken. "Ik bezocht mijn broeder Jason Statham op de set van zijn nieuwe film", schreef Verhoeven op Instagram. "Ik heb het zo naar mijn zin gehad en het is fantastisch om van een absolute ster te horen hoe hij zijn vak uitvoert. Heel erg bedankt aan Jason en zijn team en regisseur David Ayes voor het maken van mijn dag en de fijne begeleiding en ontvangst, wordt zeer gewaardeerd."

Lolbroek

De Instagram-post wordt vergezeld door een aantal vage foto's, die in beweging zijn geschoten. Daarop is te zien hoe lolbroek Verhoeven met Statham dolt en lachend aan hem hangt. Gelukkig is er ook nog een scherp kiekje van de twee overgebleven aan de lollige fotoshoot tussen de twee vrienden.

'Echt elkaars fan'

Verhoeven legde eerder al uit hoe de twee elkaar hebben leren kennen en waarom ze vrienden zijn geworden. Het was een paar jaar geleden, toen hij in Londen was om voor een televisieprogramma Dwayne 'The Rock' Johnson moest interviewen. "Een stunt-vriend van mij werkte daar ook en die zei tegen mij dat Jason een groot vechtsportfan is en het geweldig zou vinden als ik zou komen. Dat wilde ik natuurlijk wel, de grote Jason Statham ontmoeten. Maar toen we elkaar zagen zei hij dat hij het niet kon geloven dat de grote Rico Verhoeven er was. We waren echt elkaars fan."

Rico Verhoeven ontbeet met Hollywood-ster Jason Statham: 'Pannenkoeken, spek, allemaal lekkere dingen' Een grote naam uit de filmwereld verraste zaterdagavond door aanwezig te zijn in het Gelredome voor de Glory Grand Prix. Niemand minder dan Jason Statham was in Arnhem. Een echte Hollywood-ster die Rico Verhoeven kwam supporten. Want de twee blijken echte vrienden te zijn, zo zei Verhoeven zondagavond bij Renze.

Bekende mensen

Rico Verhoeven vertoeft graag onder bekende mensen. Zo werd hij de afgelopen maanden ook al gespot met Jandino Asporaat, Max Verstappen en Kjeld Nuis. Met schaatser Nuis gamet hij zelfs veel.