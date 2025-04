Vakantie van Joy Beune en Kjeld Nuis begint nu écht: schaatskoppel duikt op in luxe resort

Joy Beune en Kjeld Nuis moesten er even op wachten, maar de vakantie van de twee is dan eindelijk begonnen. Woensdagochtend werden de twee succesvolle Nederlandse schaatsers samen wakker in een luxe resort. Ze waren al even op bestemming.

Nuis en Beune zijn samen op Gran Canaria, één van de Canarische Eilanden bij Spanje. Daar genoten ze al van het natuurlijk schoon en zat Nuis veel op de fiets met een vriend. Omdat het eiland veel hoogteverschillen kent, is het ideaal trainingsgebied voor topsporters. Beune verklapte na de WK afstanden al dat hun vakantie samen tweeledig zou zijn: relaxen én trainen. Dat moet ook wel, met het olympisch seizoen voor de deur.

Duur hotel

Het is 's ochtends vroeg nog rustig aan het riante zwembad van het imposante Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, waar Beune en Nuis verblijven. De twee hebben een luxe vijfsterrenaccomodatie geboekt, die aardig aan de prijs is. Wil je bijvoorbeeld een weekje achter het schaatskoppel aan en in hetzelfde hotel verblijven, dan ben je voor alleen een kamer meer dan 250 euro per nacht kwijt. Dan heb je nog geen eten of drinken en 'matig' uitzicht. Voor kamers met de beste 'view' betaal je een stuk meer.

Flink prijzengeld

Maar om geld zitten de twee niet verlegen. Alleen al op de WK afstanden won Beune met drie keer goud ook een flinke berg prijzengeld. Ze ging naar huis met ruim 5500 euro, genoeg om meer dan twee weken te kunnen verblijven in het luxe verblijf op Gran Canaria. Of Nuis z'n zoon Jax (8) ook mee is, valt te bezien. Hij is leerplichtig en kan niet zomaar mee met zijn vader en stiefmoeder. Wel zei Beune dat ze ook nog een keer met z'n drieën weg zouden gaan. Mogelijk is dat in de aanstaande meivakantie.

Drukke vakantie

Beune heeft al flink wat dingetjes van haar 'to do-lijstje' gevinkt. Zo is ze bezig haar motorrijbewijs te halen, om zo ook de passie van haar vriend te kunnen delen. Zij volgt samen met Nuis z'n ploeggenoot Jenning de Boo rijlessen. Daarnaast pakten ze samen de keuken aan in het huis waar ze wonen. Op 1 april maakte Beune bekend haar contract bij Team IKO-X2O te verlengen tot na de Winterspelen van 2030.