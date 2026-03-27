Na een hectisch, ietwat tegenvallend, schaatsseizoen geniet talent Pien Hersman van een heerlijke vakantie in de Verenigde Staten. Daar bezoekt ze onder meer haar net zo sportieve zus Veerle. De twee hebben het behoorlijk naar hun zin al blijken ze zo nu en dan wat van elkaar te stelen.

De 22-jarige Hersman maakte een vrij moeizaam seizoen door. Het lukte haar niet om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Ze nam nog deel aan het kwalificatietoernooi OKT, maar eindigde op haar 1000 meter als negende. Zelf noemde Hersman het 'een frustrerend seizoen' en vond ze het 'tijd voor vakantie'.

Op bezoek bij zus

Daardoor vertrok ze direct na afloop van het seizoen naar de Verenigde Staten om op bezoek te gaan bij haar zus Veerle, die actief is in het college hockey in Amerika. In Philadelphia hebben de zussen het samen goed naar hun zin gehad, zoals te zien valt bij een reeks foto's op Instagram. "Mijn zusje bezoeken en haar stad, school en hockeyleven bekijken", luidt de caption. Maar één ding valt pas echt op. Hebben de zussen op verschillende momenten nou dezelfde jas aan?

'Pien is een dief'

Die oplettende observatie wordt gemaakt door niemand minder dan toptennisser Jesper de Jong, het vriendje van Pien. "Hebben jullie nou dezelfde jas", vraagt De Jong zich af. "Nee Pien is een dief", antwoord zus Veerle daar gekscherend op. Aangezien het een jas van honkbaclub Philadelphia Phillies betreft, lijkt Pien toch echt iets van haar zus gestolen te hebben.

Trotse vader

De fijne tijd die de zussen samen hebben gehad, leidt ook tot andere lieve berichten. Hun vader, oud-schaatser en commentator Martin Hersman, reageert dat de foto's hem 'heel trots maken'. Ook schaatscollega's Joy Beune en Anna Boersma reageren met een liefdevol hartje onder de post van de atlete van Team IKO-X2O. Veel mensen vinden het mooi om te zien dat het schaatstalent zo aan het genieten is, ondanks de mindere resultaten op de ijsbaan.

Marrakesh

Het tripje zit er voor de jonge Hersman inmiddels alweer op. Na ruim een week in de Verenigde Staten te hebben vertoefd is ze nu weer wat dichter bij huis. Maar de vakantie is zeker nog niet voorbij voor haar. In haar story deelt Hersman dat ze inmiddels volop aan het genieten is in Marrakesh. Voorlopig zal ze dus nog even lekker uitrusten, voor haar vizier op het nieuwe seizoen kan.