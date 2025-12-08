In Vandaag Inside kan het ontsporen in een behoorlijk ordinaire boel. En als Gerald Joling langskomt, dan weet je dat er nieuwe standaarden worden gezet qua platvloersheid. In de show van maandag zette hij de boel totaal op zijn kop.

In de uitzending op pakjesavond kreeg Johan Derksen een award: hij werd uitgeroepen tot befkoning. Maandag vroeg Joling aan oud-voetballer Derksen of zijn snor helpt bij het waarmaken van die eretitel. Dat werd door de ex-hoofdredacteur van het blad Voetbal International beaamd.

Merel Ek

Joling gooide er nog een schepje bovenop en vroeg aan gast Merel Ek of zij wilde ondervinden of Derksen die titel wel waard is. De parlementair verslaggever hield zich kranig, maar maakte duidelijk dat ze geen interesse had.

"Had Buma zijn rapport maar morgen gepubliceerd, dan hoefde ik vandaag niet te komen", grapte ze over de politieke besprekingen tussen CDA en D66 in Den Haag.

Demonstratie

"Als het moet, dan geven we een demonstratie op tafel", beloofde Derksen nog. Ek liet zich meeslepen en vroeg aan Joling of hij 'geen pijpkoning is'. De zanger claimde: "Ik wil niet opschepperig doen, maar ik ben ooit Europees kampioen geweest. Ik heb er nooit een award voor gekregen. Wel moesten mijn amandelen worden geknipt."

Ek zal wel spijt hebben gekregen van haar vraag. Ze zei: "Dit gaat helemaal fout." En Derksen zei: "Er komt nog een moment, Wilfred, dat de politie de zender op zwart zet." Joling probeerde het nog even: "Ik heb gehoord, dat je goed bent met de fluit." Ek benadrukte dat ze inderdaad dwarsfluit speelt. "Oh, dan ben je toch goed met het mondje?", zo drong Joling aan. Ek: "Ik heb nog geen klachten gehad."