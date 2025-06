Vandaag Inside keert plotseling terug van vakantie, extra lange aflevering zonder René van der Gijp

De mannen van Vandaag Inside waren al ruim een week van hun vakantie aan het genieten, maar keren dinsdagavond ineens terug op televisie. Presentator Wilfred Genee en zijn vaste gast Johan Derksen duwen onder andere De Oranjezomer van de buis. René van der Gijp is er niet bij.

Dinsdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat het kabinet is gevallen in Nederland. Geert Wilders, de leider van de PVV, trok zelf de sterker uit de politieke samenwerking met NSC, BBB en VVD. De vier partijen regeerden bijna een jaar over Nederland, maar daar is plotseling een einde aan gekomen.

Dubbel zo lange uitzending

Voor Vandaag Inside genoeg reden om eenmalig terug te keren met een extra uitzending om de politieke chaos te duiden en van commentaar te voorzien. Tussen 20.30 uur en 22.30 uur maken Derksen en Genee in ieder geval een extra lange uitzending. Normaliter duurt Vandaag Inside 'maar' een uur, nu dus dubbel zo lang. Van der Gijp is er volgens het programma niet bij 'omdat hij van het zonnetje in het buitenland geniet'.

Geen De Oranjezomer

Doordat Vandaag Inside de boel op SBS 6 overneemt, komen twee programma's te vervallen. De Oranjezomer verving de populaire talkshow sinds maandag 26 mei, toen de Derksen, Genee en Van der Gijp met zomerstop gingen. Dat praatprogramma wordt normaliter gepresenteerd door Hélène Hendriks, maar de presentatrice onderging een operatie en zat daardoor tijdelijk in een rolstoel. Zij werd vervangen door Johnny de Mol. Ook het programma Jelies & Gnodde: Grote Gezinnen Emigreren, vervalt dinsdagavond.

Val van het kabinet

Niet alleen SBS 6 gooit de programmering om vanwege de val van het kabinet, ook veel andere zenders en programma's kiezen voor een invulling van de actualiteit. PVV-leider Wilders waarschuwde maandagavond al dat 'het er niet goed uitzag' na koortsachtig overleg met zijn coalitiepartners, maar dat ze er nog een nachtje over gingen slapen over hoe verder.

Maar verder wilde Wilders niet. Dinsdagochtend maakte hij al snel bekend uit de coalitie te stappen en daarmee het kabinet te laten vallen. Hij is vooral verbolgen over het feit dat de leiders van de andere partijen niet hun handtekening wilden zetten over tien zware asielmaatregelen die hij vorige week voorstelde.

'Onze verantwoordelijkheid houdt dan ook op'

"Dat hebben ze niet gedaan. Ze zeggen: dien het maar in, of misschien kunnen we een motie indienen om het te onderzoeken, of vraag je minister maar om iets te maken. Dat is natuurlijk geen garantie dat iets door de ministerraad of door de Tweede Kamer komt", legde hij uit in een korte verklaring. "Ik heb getekend voor het strengste asielbeleid, niet voor de ondergang van Nederland. Onze verantwoordelijkheid voor dit kabinet houdt dan ook op dit moment op."

Benieuwd wat de uitgesproken Derksen en Genee ervan vinden? Vanavond vanaf 20.30 uur is Vandaag Inside live op SBS 6.