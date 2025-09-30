Vandaag Inside kondigde dinsdagavond tijdens het begin van de uitzending meteen een grote naam aan als gast in de talkshow. Niemand minder dan Boris Becker schuift aan in de studio in Hilversum. De veelbesproken tennislegende komt over een week naar het immens populaire programma om over zijn biografie te praten.

Het onderwerp kwam ter sprake toen René van der Gijp vertelde dat hij dinsdag in het zonnetje het boek van Becker had zitten lezen. "Fantastisch boek. Over zijn tijd in de gevangenis en de rivaliteit met Andre Agassi. Hij was de nummer 1 van de wereld en kon het niet verdragen dat hij tweede of derde werd. Hij wilde daarom stoppen. Je moet 'm echt lezen", zei Van der Gijp. Presentator Wilfred Genee vroeg meteen of-ie nou komt. Want al weken hangt de komst van Becker naar de talkshow in de lucht.

'Dat heb ik begrepen'

Johan Derksen weet er meer van. "In principe zou hij woensdagavond 8 oktober hier moeten komen. Dat heb ik begrepen. Hij zit dan om 19.00 uur eerst bij Jinek en daarna komt-ie hier naartoe." Genee weet dat Becker dan een druk avondprogramma voor de boeg heeft, met eerst een media-optreden in Amsterdam en daarna dus snel door naar Hilversum. "Ik weet het", zegt Derksen. "Maar dat moet mijn dochter maar regelen."

'Can you do the koekoek?'

Vervolgens wordt er lachend gedaan over de traditie die nieuwe gasten bij Vandaag Inside moeten doen. "Can you do the koekoek?", zegt Genee gekscherend. Nieuwe gasten moeten bij wijze van introductie in de camera onder de bar kijken en dan klinkt het geluidsfragment van de koekoek. Het is een gebbetje. "Gaat iemand dat meneer Becker van tevoren vertellen, dat hij dat moet doen?" Ex-voetballer Gijp moet om dat scenario lachen. "Als je in de gevangenis hebt gezeten, moet dat wel lukken toch?"

Boris Becker

Becker is een meervoudig Grand Slam-winnaar en was lang de beste tennisser ter wereld. Maar toen de Duitser concurrentie kreeg van André Agassi en Pete Sampras was het al snel gedaan met zijn favorietenstatus. In zijn privéleven gebeurde vervolgens het nodige spraakmakende, waardoor een biografie meer dan verwacht werd.