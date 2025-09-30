Vandaag Inside heeft wat te vieren, althans daar gaan ze vanuit. Het populaire programma pakt groots uit tijdens de avond van het Gouden Televizier-Ring Gala. "Dat vinden de mensen thuis leuk, joh", is tv-icoon Johan Derksen stellig.

Bij Vandaag Inside zijn heel wat mensen (indirect) genomineerd voor wat prestigieuze prijzen bij het Televizier-Ring Gala. Wilfred Genee en Hélène Hendriks (De Oranjezomer) maken kans op de prijs voor beste presentator. Daarom strijden ze met presentator Martijn Krabbé, die ongeneeslijk ziek is. Vandaag Inside kan voor de tweede keer de Gouden Televizier-Ring winnen. Het Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond zijn de concurrenten.

Dan is er ook nog tafelgast Thomas van Groningen. De politiek duider van Vandaag Inside en Nieuws op de Dag is genomineerd voor Televizier-Ring Talent van 2025.

Twee uur durende show Vandaag Inside

Al die nominaties zorgen ervoor dat Vandaag Inside groots uitpakt op 16 oktober, de avond van het gala. Maandag werd duidelijk dat er een show van liefst twee uur wordt gemaakt, waar de uitzending normaal gesproken een uur duurt. "Ik had het via de tamtam gehoord. "Ik verheug me altijd op dat soort uitzendingen, want dan ben jij altijd helemaal hyper van enthousiasme. En dat vinden de mensen thuis leuk, joh!", zegt Johan Derksen met een grote grijns.

"We kunnen nog steeds verliezen, maar het zou wel fantastisch zijn", kijkt Genee al voorzichtig vooruit. Tafelgast Valentijn Driessen tackelt die joligheid. "Precies, zit je hier helemaal opgedoft te doen en dan word je derde...", zeurt hij. "Da's ook niet erg", vindt René van der Gijp. "Je moet er wel voor gaan in het leven, dat doe jij niet", pareert Genee de kritiek. "Je kunt van die twee flutprogrammaatjes toch niet verliezen", oordeelt Derksen. "Als je niet wint dan zit je hier toch voor lul", blijft Driessen bij zijn standpunt.

Driessen voelt er niets voor

Van der Gijp en Derksen counteren de kritiek door te zeggen dat ze wel vaker shows van twee uur hebben gemaakt. Genee oppert om Driessen te laten speechen bij het Gouden Televizier-Ring Gala, omdat het drietal zelf in uitzending zit. Daar voelt de journalist niets voor. "Het voelt niet echt als mijn prijs", reageert hij. "Nu doe je jezelf te kort", vinden de andere heren aan tafel.

"Kijkcijferkanon, zegt Tina Nijkamp altijd", looft Genee hem. "We doen het met z'n allen", stelt Gijp. "Je bent een character", voegt Derksen er aan toe. "Sodemieter op, joh", blijft Driessen standvastig.