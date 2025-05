Vandaag Inside stopt er voor lange tijd mee: zware tijden voor fans René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee

De laatste week van Vandaag Inside is in gegaan. Fans van René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee moeten hierna op een andere manier naar hun idolen kijken of luisteren, want VI wordt maandenlang vervangen door De Oranjezomer.

De Oranjezomer neemt vanaf maandag 26 mei het programma over op SBS 6 en begint dan ook om 21.35 uur. Eigenlijk zou Hélène Hendriks de eerste acht weken van de talkshow presenteren, maar door een operatie vervangt Johnny de Mol haar de eerste periode. Hij is ook de laatste weken de showhost.

In januari van 2025 werd bekend dat De Oranjezomer liefst twaalf weken duurt; tot vrijdag 15 augustus. Daarna keert VI normaal gesproken weer terug.

Bekende gezichten

De Mol vertelde bij Shownieuws dat er veel gasten langs zullen komen die ook bij VI aanschuiven: "Er zijn veel bekende gezichten. Rutger Castricum zit veel bij me aan tafel, en ook Olcay Gulsen. Het is veel lullen over het nieuws van de dag. Ik heb er heel veel zin in!"

Opvallende momenten

Er waren de afgelopen periode nogal wat opvallende momenten bij VI. Zo stapte Derksen in november van tafel na een ruzie met Genee. Vanwege een staaroperatie duurde het een paar dagen voordat Derksen weer aanschoof bij het programma.

Een maand later was er goed nieuws, want Sinterklaas kwam het programma binnengelopen met nieuwe contracten. Alle drie de sterren van de show ondertekenden de nieuwe overeenkomst, wat betekent dat ze tot medio 2027 doorgaan met Vandaag Inside. Van der Gijp slaat vanaf januari 2025 alleen wel de woensdag over.

Fans van VI-trio hoeven niet te treuren

Dat het trio (én Albert Verlinde, die Van der Gijp op woensdag vervangt) even niet meer bij VI te zien is, betekent niet dat zij nergens meer te horen of zien zijn. Van der Gijp maakt bijvoorbeeld ook de podcast KieftJansenEgmondGijp, terwijl Genee op vrijdag The Friday Move maakt bij de BNR-nieuwsradio. Derksen maakt sinds deze maand een podcast met voormalig NoSurrenders-captain Henk Kuipers: Groeten uit Grolloo.

Vooralsnog kunnen de trouwe volgers van Vandaag Inside nog vier dagen genieten van het programma: dinsdag, woensdag (zonder Van der Gijp), donderdag en vrijdag verschijnt VI gewoon nog om 21.35 uur op SBS 6.

Genee krijgt er geen genoeg van

Als het aan Genee ligt, gaat hij nóg meer televisie maken. "Ik heb drie verschillende programma's bedacht, waarvan eentje mij het leukst lijkt en het meest haalbaar is", vertelt de 57-jarige bij Radio 538. Het gaat om een concept met de titel vier linkerhanden: een klusprogramma.

Bij de andere twee ideeën ging het wel weer om een talkshow, maar Genee is toe aan wat nieuws. "Ik wil juist géén talkshow naast Vandaag Inside. Dat doe ik al", legt hij uit. Hij wil in een 'losse setting' het gesprek met mensen aan gaan. Zo'n klusprogramma is ideaal om mensen te leren kennen met spontane, open gesprekken.