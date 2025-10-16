Voor fans van Vandaag Inside wordt het donderdag een spannende avond. Het programma kan namelijk de Gouden Televizier-Ring winnen, voor de tweede keer. Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee pakken dan ook groot uit met een extra lange uitzending én een speciale gast.

Dat werd donderdagmiddag plots aangekondigd. "Naast een aantal bekende Vandaag Inside-gezichten, maakt ook een ware mystery guest zijn opwachting in de speciale uitzending", schrijft VI op de website.

'Comeback van een vriend'

Naast de drie vaste gezichten zullen sowieso Valentijn Driessen, Raymond Mens, Chris Woerts, Tina Nijkamp en Dave Maasland aanwezig zijn. Maar er zal dus nog iemand zijn opwachting maken op de mogelijk feestelijke avond. "De comeback van een oude vriend", klinkt het.

Er wordt meteen al druk gespeculeerd. Fans zoeken het onder andere in de voetbalwereld. Toen VI nog onder de naam Voetbal International, Voetbal Inside en Veronica Inside werd uitgezonden waren bijvoorbeeld Hans Kraay Jr en Jan Boskamp regelmatig te gast. Wie weet zien we een van hen weer terug.

Maar ook 'directeurtje' Marco Louwerens wordt genoemd. Hij dook al vaak in het programma op, meestal verkleed als Sinterklaas. Het zorgde voor hilarische fragmenten. Louwerens was tot oktober 2023 directeur televisie bij Talpa.

Prestigieuze prijs

In 2011 won het drietal de Televizier-Ring al eens, toen nog onder de noemer Voetbal International. In de regels staat dat een programma de prijs niet twee keer kan winnen, maar speciaal voor het zestigjarige jubileum van de prijsuitreiking is een uitzondering gemaakt. Dus is Vandaag Inside donderdagavond één van de drie genomineerden. De andere kanshebbers zijn Woeste Grond en Het Jachtseizoen: Most Wanted.

De hoofrolspelers zijn dus niet aanwezig bij het gala, maar zullen hun mogelijke overwinning dus vieren op hun vertrouwde plek in de studio van VI. De prijs zal in Carré in ontvangst worden genomen door Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle, die ook met regelmaat te zien zijn in de talkshow.