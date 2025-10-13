Sinds begin 2022 is Job Knoester regelmatig te gast bij Vandaag Inside. De advocaat wordt in het tv-programma af en toe verleid om zijn visies net iets scherper te formuleren dan hij in zijn beroep zou doen. Hoe kijkt hij terug op zijn optredens?

Knoester, die aan de basis staat van het kantoor Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten te Den Haag, vertelt in de podcast Studio Sedee over zijn rol in Vandaag Inside. "Het komt best weleens voor dat ik achteraf denk van: oei, ik schoot een beetje uit", meldt hij.

'Dan schiet je weleens uit'

"Maar dat is ook de kracht van het programma", zo gaat Knoester verder.

"Ik zit daar eigenlijk zoals ik thuis ook ben, en dan schiet je weleens uit. Laatst had ik een opmerking, toen ging het over politici, en noemde ik iemand brandhout. Achteraf rij ik dan naar huis en denk ik: die opmerking had ik beter niet kunnen maken. Maar ik verwijt het mezelf ook weer niet, want als je daar gaat zitten moet je je durven uitspreken en durven uitglijden."

Vrolijk

Ook brengt Knoester een scheiding aan tussen zaken die binnen zijn werkveld vallen en onderwerpen waar hij weinig professionele kennis van heeft. "Als ik bij Vandaag Inside zit en ik praat over m'n werk, dan neem ik mezelf serieus", zegt hij.

"Maar over alle andere onderwerpen niet zo. En het leuke van Vandaag Inside vind ik: ik kijk ernaar om met een vrolijk gevoel naar bed te gaan. Je kan zeggen van Johan en de anderen aan tafel, maar ze hebben ook veel zelfspot. Dat vind ik mooi."

Warm bad

Het bevalt hem juist wel dat hij kennis maakt met actualiteiten, gebeurtenissen en meningen die anders zijn blikveld zouden passeren. "Doordat ik daar ging zitten, word je met andere dingen geconfronteerd, waar je over na moet denken", legt Knoester uit.

Job Knoester: 'Vandaag Inside heeft mij een beetje dichter bij mezelf gebracht'https://t.co/TL4DECFde7#vandaaginside pic.twitter.com/Lec9aMmiYO — Vandaag Inside (@vandaaginside) October 13, 2025

"Het heeft mij, het klinkt een beetje hoogdravend, een beetje dichter bij mezelf gebracht. Van de voetbaljongen die ik ook ooit ben geweest. En ook achter de schermen is het een warm bad voor mij en ik denk ook voor alle andere mensen die er komen."