Bij Vandaag Inside en ook De Oranjezondag worden regelmatig de gebeurtenissen in de Verenigde Staten geduid door Amerika-kenner Raymond Mens. Hij ziet de grote ontwikkelingen op het wereldtoneel vlijmscherp. Toch blijkt hij nagenoeg blind te zijn aan één oog.

Het linkeroog van de 39-jarige Mens functioneert niet en dat is al sinds zijn geboorte zo. De oorzaak is een zenuwafwijking. Wel heeft Mens een operatie ondergaan aan dat oog. Niet in een poging toch weer zicht te krijgen, maar om ervoor te zorgen dat het linkeroog meedraait met het rechteroog.

Parkeren

In gesprek met De Telegraaf legt hij uit dat hij door het euvel geen diepte kan zien. Desondanks functioneert hij prima en zelfstandig in het dagelijks leven. "Het gaat soms wat minder goed met parkeren. Maar dat zie ik volgens mij ook weleens bij mensen die wel diepte zien", grapt hij.

De Haarlemmer kan niet alles even scherp zien. Hij geeft een voorbeeld: als Mens achterin een taxi zit en zijn rechteroog bedekt, dan kan hij alleen een schim zien op de plek waar de chauffeur zit. Hij kan niet onderscheiden of dat dan een man of vrouw is, daarvoor is zijn zicht te wazig.

Koning Willem-Alexander

Deze week is Mens afgereisd naar Washington, vanwege het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima plus premier Rob Jetten aan president Trump in het Witte Huis. Zijn partner is niet mee. Mens en Raymond Sellevold ontmoetten elkaar via een datingsite.

Debuut

Eerder dit jaar was Mens in een andere rol op tv te zien: voor het eerst presenteerde hij een show. Dat was het geval bij de SBS6-talkshow Nieuws van de Dag. De Amerika-deskundige, die vaak te gast is bij de verschillende SBS6-praatprogramma's, viel in voor Thomas van Groningen.

Mens kreeg al tijdens de uitzending complimenten over zijn invalklus. Noa Vahle, die de kijker bijpraatte over het Nederlands elftal, vond dat Mens het "fantastisch" deed. "Echt een man van vele talenten, wat kan hij niet, die Raymond Mens. Dus ik zou zeggen: Thomas van Groningen, blijf lekker skiën." Volgens Mens was de presentatie echter eenmalig.