De grootste televisieprijzen in Nederland worden vanavond (donderdag) uitgereikt tijdens het Televizier Gala. In een editie uit een ver verleden had hockey-icoon Naomi van As een zeer belangrijke rol, maar niet alles werd die avond een groot succes.

De televisieprijzen hebben dit jaar een flink sportief tintje. Zo zijn Hélène Hendriks en Wilfred Genee genomineerd als beste presentator. Ook ex-topvoetballer Andy van der Meijde maakt met Andy in de Auto kans op een prestigieuze award. En natuurlijk kan de talkshow Vandaag Inside voor de tweede keer de prijs voor beste televisieprogramma winnen.

Terug naar 2013

Reden genoeg dus voor Ellen Hoog en Naomi van As om in hun Sportnieuws.nl-podcast EN Door met Ellen & Naomi aandacht te besteden aan het evenement. Hoog en Van As kennen immers nog een goed verhaal van het gala. Laatstgenoemde mocht ooit een prijs uitreiken: de Gouden Stuiver in 2013, voor het beste kinderprogramma. "Ik vond het erg spannend om te doen", weet Van As nog. En dan had ze ook nog een zeer vervelende voorbereiding.

Met hakken de trap af

"Ik was nét geopereerd aan mijn knie. Toen liep ik de trap af met hakken en een jurk... Nee ik vond het heel spannend. Ik heb me toen ik er was wel afgevraagd 'waarom heb ik hier ja tegen gezegd?' Maar toen ik het eenmaal had gedaan, was het prima. Het is natuurlijk best wel cool."

Grap gaat volledig de mist in

Hoog pakt vervolgens haar moment door Van As er fijntjes op te wijzen dat ze nog een onuitwisbare indruk maakte, maar niet op de gewenste manier. "Ging je nog een grapje maken waar niemand om lachte?", zo gooit Hoog het balletje op. Van As, met het nodige sarcasme, merkt op dat iedereen echt helemaal stuk ging.

Bekijk hier hoe Naomi van As de prijs uitreikt én een grap maakt die niet aanslaat

Dat was niet het geval. Van As vertelde in het praatje voordat ze de winnaar (Het Sinterklaasjournaal) bekendmaakte dat ze vroeger graag kinderprogramma's keek met haar zus. En dat ze dat nog steeds doet, maar nu met haar geliefde Sven Kramer, het schaatsicoon. Dat was grappig bedoeld, maar er volgde slechts een stilte in Carré.

Voor de mensen die Van As ooit opvolgen als prijsuitreikers hebben de ex-hockeysters wel een goed advies. "De grootste tip is toch dat je altijd moet denken dat iedereen in zijn nakie zit?", dacht Van As. Hoog heeft een ander idee. "Ik dacht: een fles wijn van tevoren atten."

Uiteindelijk komen ze tot een compromis. "Eerst die fles wijn, dan denken dat iedereen in zijn nakie zit en dan lul je de hele zaal plat."

Beluister de podcast

