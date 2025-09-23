De uitzending van Vandaag Inside begon maandagavond nogal rumoerig. Bij de start werd presentator Wilfred Genee al onderbroken door een telefoon in het publiek die afging en even later klonk er een irritant snerpend geluid, waar de oorsprong niet van kon worden bepaald. "Heeft er iemand een gehoorapparaat die te hard staat?", riep hij. Toen moest de veelbesproken voetbaljournalist Valentijn Driessen iets bekennen.

Schuldbewust wapperde hij met zijn handen om aan te geven dat het geluid weleens bij hem vandaan zou kunnen komen: "Dat ben ik". Lachend moest hij namelijk bekennen dat hij sinds kort gehoorapparaten heeft. De 62-jarige journalist van De Telegraaf, die veel over Ajax schrijft, vertelde er openhartig over. "Vorige week zat ik hier met Chris Woerts. Die wil je normaal gesproken liever niet horen, maar ik hoorde echt helemaal niks van die grote onzin. Maar ik hoorde Bas (Nijhuis, scheidsrechter, red.) ook niet, dus besloot ik om naar de audicien te gaan."

'Daar had ik weinig trek in'

Sinds kort heeft hij dus twee gehoorapparaten in en die maken een wereld van verschil. "Ik hoor Bas perfect, maar nu is Chris Woerts er niet." Volgens René van der Gijp is de vrouw van sportmarketeer Woerts ook echt doof. "Zij hoort hem al tien jaar niet." Driessen wilde het gedoe voor zijn en wilde het dragen van de gehoorapparaten graag zo snel mogelijk delen in de uitzending van de talkshow. "Anders roept René of Johan (Derksen, red.) wat er uit m'n oor groeit en trekken ze het apparaatje uit m'n oor. Daar had ik weinig trek in."

Storing op de zender

Genee vroeg tot slot of Driessen zijn gehoorapparaten bij kon stellen, omdat het kennelijk stoorde op de zender. Maar volgens Driessen was het allemaal vooraf getest en zou het goed moeten gaan. Toen liet Genee het onderwerp verder rusten en ging hij weer verder tot de orde van de dag. In de daaropvolgende minuten werd er opgeroepen om te stemmen op de Televizier Ring, waarvoor het programma genomineerd is, ging het over huilen om dode huisdieren en werd de huilende zanger Typhoon uitgelachen.

Driessen is een gerenommeerd en veelbesproken voetbalwatcher. De man van De Telegraaf komt regelmatig in het nieuws met opmerkelijke uitspraken over vooral Ajax.