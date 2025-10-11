Feest in huize Rico Verhoeven. De zoon van Verhoevens partner Naomi van Beem werd 18 jaar. Die mijlpaal werd flink gevierd. Ook door de overgrootoma van de jarige.

Isaiah van Beem is vanaf heden stemgerechtigd en ook mag hij van andere geneugtes genieten die horen bij het volwassen worden. Zoals zelfstandig auto rijden. Uit story's van Verhoeven op Instagram blijkt dat Isaiah een auto kado kreeg.

Daarna liet Verhoeven zien hoe het hele proces van het kopen in zijn werk ging. Verhoeven deed dat zorgvuldig, want hij staat zelf ook bekend als groot liefhebber van alles wat op vier wielen voorbeweegt.

Dansende oma

Daarna liet Verhoeven zien hoe de feestavond verliep. Of beter gezegd: de nacht. "Het is tegen het einde van de nacht en mijn oma is nog steeds lekker bezig op de dansvloer", schrijft Verhoeven. Hij laat beelden zien van de soepele moves van de overgrootmoeder van Isaiah. "Oma! Oma gaat los!", brult de Glory-kampioen in het zwaargewicht.

Sweetest guy

Naomi van Beem liet op Instagram een uitgebreide reactie achter op de verjaardag van haar niet meer zo kleine zoon. "Happy birthday to the sweetest guy in the world!", zo begon ze.

Vandaag is het jouw dag !!Je 18e verjaardag! Wat een bijzondere mijlpaal. We kunnen haast niet geloven hoe snel de tijd is gegaan. Van dat kleine mannetje dat overal nieuwsgierig naar was, ben je uitgegroeid tot een geweldige jongeman waar we zó trots op zijn."

Attent

"Je bent altijd lief, attent en betrokken', schijft Naomi van Beem. "Je denkt aan anderen, helpt waar je kunt en staat altijd klaar met een glimlach of een goed woord. Je doet je uiterste best op school en je hebt een hart dat precies op de juiste plek zit. Je laat zien dat kracht en vriendelijkheid prima samen kunnen gaan en dat maakt jou echt uniek! Hou zo ontzettend veel van je en ben zo dankbaar dat ik zo een lieve jongen op de wereld heb gezet."

Verhoeven reageerde kort op de warme woorden van zijn geliefde: "We zijn oud!"