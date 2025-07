Tim Hofman heeft een dringende oproep gedaan aan profvoetballer Redouan El Yaakoubi. De journalist gaat een BOOS-aflevering maken over de 29-jarige verdediger, omdat Hofman hem verdenkt van het misbruiken van een goed doel.

Hofman maakte vorige week al bekend dat er een aflevering over El Yaakoubi zou komen. Nu zet hij er meer druk achter: hij hoopt nog op een gesprek - met camera - met de oud-speler van onder andere Excelsior en RKC Waalwijk. Momenteel zit de 29-jarige mandekker zonder club, nadat zijn contract afliep bij RKC deze zomer.

'Beste Redouan, Tim hier, vanaf de redactie van BOOS', opent Hofman zijn oproep. 'Zoals je weet maken we een aflevering over jouw Stichting Durf te Dromen. Wij ontdekten namelijk met Follow the Money dat achter de barmhartigheid van de stichting ook een heel lucratief verdienmodel schuilt.'

'Eén miljoen euro naar schaduwbedrijf'

Waar Hofman vorige week nog niet bekendmaakte om welke voetballer het ging, doet hij dat - nadat op sociale media al volop de naam van El Yaakoubi rondging - nu wel. Hofman kwam erachter dat er geld van de stichting wordt overgemaakt. 'En dat er alleen al in 2024 een miljoen euro belandde bij een schaduwbedrijf op jouw naam, terwijl betrokkenen in de waan zijn dat het geld bij het goede doel belandt.'

Daar heeft Hofman nog wat vragen over. 'We hebben schriftelijke wederhoor ontvangen, maar daarin mist belangrijke informatie. We hebben je daarna gemaild, maar je reageert niet meer. We hebben je gebeld, maar krijgen meteen je voicemail. En we zijn langs je kantoor geweest, maar daar was je niet.'

Nog een laatste kans

Dus geeft Hofman nog één kans aan El Yaakoubi, voor de aflevering volgende week online komt. 'We willen graag met je in gesprek, alsnog op camera, om het hele verhaal te kunnen vertellen. Dus laten we een afspraak maken, jij en ik. Het gaat om veel publiek geld. Je hebt ons mailadres, we horen je graag.'

Normaliter verschijnen de nieuwe BOOS-afleveringen elke dinsdag om 16.00 uur. Dat zou in dit geval dus dinsdag 5 augustus zijn.