Daphne Deckers, de vrouw van oud-toptennisser Richard Krajicek, heeft in een aangrijpend bericht haar gevoel geuit. Ze is emotioneel wegens vele incidenten met vrouwelijke slachtoffers in het nieuws. "De hoeveelheid geweld is shockerend."

Het laatste nieuws gaat Deckers aan het hart. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de 17-jarige Lisa met geweld om het leven gebracht toen ze naar huis fietste van Leidseplein naar Abcoude. Bovendien was er in Zeist en Rotterdam onlangs sprake van zedenmisdrijven.

"Ik ben het echt zó verschrikkelijk zat om iedere dag weer nieuwe vermoorde, verkrachte, belaagde, geïntimideerde en mishandelde meisjes en vrouwen in het nieuws te moeten zien", aldus de 56-jarige schrijfster. "De hoeveelheid geweld tegen meisjes en vrouwen is shockerend."

Niet veilig

Ze somt vervolgens op waar vrouwen in hun dagelijks leven mee te maken hebben. "Niet veilig op de fiets, niet veilig in de speeltuin, niet veilig bij het uitlaten van de hond, niet veilig bij een boswandeling op klaarlichte dag, niet veilig in je eigen huis, niet veilig op school, niet veilig op de sportvereniging." Ze doet dan ook een felle oproep: "Blijf met je klauwen van de vrouwen."

"Het maakt me verdrietig maar ook intens boos", schrijft Deckers. Ze benadrukt in haar Instagram Story ook dat meisjes niet alleen beschermd moeten worden, maar dat vooral mannen moeten leren om respectvol met vrouwen om te gaan. Ze deelt ook nog een ander bericht over het onderwerp in haar Story. Dat werd ook geliket door topatlete Lieke Klaver.

Deckers heeft een groot bereik op sociale media. Ze heeft dan ook een grote carrière opgebouwd in Nederland. Zo presenteerde televisieshows, werd ze een succesvol model, poseerde ze in Playboy en was ze een gewild actrice. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Haar grootste succes was ongetwijfeld de rol als Bondgirl in de James Bond-film Tomorrow Never Dies. Bovendien heeft ze de nodige succesvolle columns en boeken achter naar naam staan.

Richard Krajicek

Daarnaast is ze gelukkig met haar man. Ze leerde de voormalig Wimbledon-winnaar kennen in 1994 en het stel stapte in 1999 in het huwelijksbootje. De twee hebben inmiddels twee kinderen: Emma en Alec. Krajicek werd in mei nog geopereerd aan zijn hart. Zijn aorta was 5,4 centimeter wijd, terwijl die maximaal 4 mag zijn.

Deze zomer gingen ze samen op wandelvakantie in Oostenrijk. Hoewel het weer ze op een gegeven moment in de steek liet, keek Deckers daar onlangs ook met warme gevoelens op terug. "Wat een droomscenario dat we hier gewoon weer lopen en genieten."