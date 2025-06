'Verliefde' Kelly Piquet deelt vertederende beelden van dochter Max Verstappen: 'Puur, diep, niet te beschrijven'

Kelly Piquet is helemaal verliefd met dochter die Lily, die iets meer dan een maand geleden geboren werd. De komst van de dochter van Max Verstappen werd op bijzondere wijze gevierd.

Op Instagram deelt de Braziliaanse schitterende foto's van onder meer het geboortekaartje van Lily, die vorm is gegeven in samenwerking met een designstudio. 'Ieder liefdesverhaal begint met een moment waarop het lijkt alsof de tijd stil staat', schrijf Piquet erbij. 'Met de komst van mijn dierbare Lily, ervaarde ik dat moment opnieuw. Puur, diep, onmogelijk te beschrijven. Een liefde die herboren wordt en alles om me heen transformeert.'

'Het begin van een nieuw verhaal'

'Studio Matre bedacht en ontwikkelde samen met mij het begin van dit nieuwe verhaal, en bracht de mooiste en meest delicate creaties tot leven die ik ooit heb gezien', ging Piquet vol verwondering verder. 'We bedachten kleine feeën die de zussen zouden voorstellen, vliegend tussen lelietjes-van-dalen. In zachte tinten roze en groen, met een vleugje strikjes, ontstond een betoverend universum vol betekenis.'

Max Verstappen zelf vindt het mooi, hij geeft namelijk een like op de post. 'Zo mooi', reageert zijn zusje Victoria met een hartje. Ook veel familieleden van de Braziliaanse laten lovende reacties achter.

Hartaanval

Onlangs sprak Piquet op een conferentie in de Portugese hoofdstad Lissabon. Dus moest ze de kleine Lily even achterlaten. 'Het wat niet makkelijk om mijn dochter van 1 maand oud achter te laten voor een paar uurtjes. Maar het was plezierig om gisteren te spreken in Lissabon. Ondanks dat ik bijna een kleine hartaanval had', stelde Piquet.

Desondanks geniet Piquet van Lily's aanwezigheid. 'Het is nu iets meer dan een maand geleden dat mijn hart voor de tweede keer deze geweldige liefde mocht beleven', schreef een dolgelukkige Piquet op Instagram. 'Woorden kunnen niet beschrijven hoe het is om liefde zo diep te voelen.'

Verstappen

Vader Max Verstappen is ondertussen bezig aan zijn elfde seizoen in de Formule 1. De laatste grand prix, in Spanje, verliep desastreus. Na een krankzinnige slotfase verloor de Nederlander P3, om uiteindelijk als tiende te eindigen. Ook hangt Verstappen een straf boven het hoofd na een botsing met George Russell. Hij moet bij de twee volgende grands prix, in Canada en Oostenrijk, op zijn tellen passen.