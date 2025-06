Max Verstappen is natuurlijk wereldberoemd, maar dat kan ook worden gezegd van zijn vriendin Kelly Piquet. De Braziliaanse maakt naam als onder meer model en columnist en is natuurlijk de dochter van racelegende Nelson Piquet sr. Dat levert geregeld een mooi presentje op.

Piquet deelt met haar twee miljoen volgers op Instagram trots dat ze van een aantal merken mooie cadeaus heeft gekregen. En daar profiteert ook de kleine Lily van. De pakketjes zijn namelijk voor haar bestemd.

Veel cadeaus voor Lily

Zo kreeg Piquet onder meer een geboortelepeltje en verschillende nieuwe kleertjes voor de baby. Het kledingstuk dat het wereldberoemde merk Ralph Lauren naar haar toestuurt kan al helemaal op goedkeuring van recent bevallen Piquet rekenen. "Ik kan niet wachten om Lily hier in te zien", schrijft ze op haar Instagram Story.

i Een van de vele cadeaus voor Kelly Piquet en dochtertje Lily © Instagram

Ook van andere merken ontving ze een gul gebaar. Vol trots laat Piquet ook zien wat voor lieve boodschappen de merken hebben meegestuurd. Zo gaf de bekende juwelier Bvlgari een kaartje mee. "Dit cadeau is bedoeld om jou en je lieve Lily een warm welkom in deze wereld te geven."

Lily afgeschermd op sociale media

Overigens wordt de kleine Lily vakkundig beschermd op sociale media. Haar gezichtje wordt afgedekt met een wit hartje, zodat haar volledige gezicht niet in beeld komt voor een miljoenenpubliek. Lily werd eind april geboren. Hoewel vader Max natuurlijk druk is met zijn Formule 1-carrière, kiest hij geregeld ook voor tijd met het gezin. Zo liet hij recent een premiere van een Formule 1-film in New York schieten. Daar waren nagenoeg alle andere F1-kopstukken wel aanwezig.

Verstappen zal nu nog even moeten wachten tot hij Lily en de nieuwe cadeaus ziet. De Nederlander rijdt dit weekend de GP van Oostenrijk, waar vaak veel Nederlandse fans bij aanwezig zijn. Daar moet hij de achterstand op rivalen Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri verkleinen, maar dat wordt een hels karwei.

