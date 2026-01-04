Waar het sportseizoen vaak wordt gekenmerkt door volle agenda’s en trainingsschema’s, nemen Jill Roord en Pien Sanders even de tijd voor elkaar. Het verliefde topsportkoppel deelt op Instagram nieuwe beelden van hun vakantie in Kaapstad, en die vallen duidelijk in de smaak bij volgers.

Sanders trapte af met een reeks foto’s onder de veelzeggende tekst 'Last Cape Town dump'. Daarop is te zien hoe de twee genieten van zon, strand en het leven buiten de topsport. Zo scoort de hockey-international een ijsje, verschijnt er een gezonde snack in de vorm van fruit en brengen ze tijd door aan zee, met de iconische omgeving van Kaapstad op de achtergrond.

Genieten in Zuid-Afrika

Onder de foto’s stromen de reacties binnen. Roord reageert enthousiast met 'Leukste!!!!!!!' op het bericht van haar vriendin. Ook collega-hockeyster Joosje Burg herkent het moment meteen en reageert op het ijsje, een frisse granadilla-sherbet die populair is in Zuid-Afrika. 'Die ijsjes waren zo lekker', schrijft ze, waarop Sanders bevestigend antwoordt: 'Maar echt.'

Tussen alle relaxte momenten door maakt het koppel ook tijd vrij om te sporten. Roord en Sanders duiken samen de gym in en laten zien dat zelfs op vakantie de topsportmentaliteit nooit helemaal verdwijnt. Toch voeren ontspanning en samenzijn duidelijk de boventoon.

'Lievelingsmensje'

Later deelt Roord zelf nog een vervolg met 'Cape Town part 2'. Daarop is te zien hoe Sanders haar een kus op de wang geeft en het stel samen geniet van een prachtige zonsondergang, ontspannen liggend op een handdoek en een pizza die de twee romantisch delen. 'Lievelingsmensje', plaatst Sanders onder de foto van de topvoetbalster van Oranje en FC Twente.

'Hot' topsportkoppel

De vakantiekiekjes sluiten aan bij hoe open Roord en Sanders de afgelopen tijd over hun relatie zijn geweest. Het topsportkoppel liet eerder al weten niet alleen te genieten van het moment, maar ook samen vooruit te durven kijken naar wat nog komt.

Zo spraken ze onlangs zelfs openlijk over een gezamenlijke kinderwens en het leven na de topsport. Voor nu staat alles even in het teken van zon, rust en samenzijn in Kaapstad waar de twee zichtbaar genieten.