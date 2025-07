Dat bergbeklimmen gevaarlijk is, bewijst topsporter Laura Dahlmeier wel. De Duitse biatlete, tweevoudig olympisch kampioen, wordt momenteel vermist in Azië na een zwaar ongeluk op grote hoogte. Gevreesd wordt voor haar leven. Het bizarre toeval wil dat ze eerder haar ex-vriend verloor bij een soortgelijk ongeluk.

De zoektocht naar Dahlmeier is vannacht voor de tweede dag op rij gevoerd, maar ook noodgedwongen stopgezet door de invallende duisternis. Woensdag gaan de autoriteiten weer verder, maar de kans op overleving wordt steeds kleiner. Niet alleen zit ze al twee dagen zonder hulp, de temperaturen zijn ook al die tijd al ver onder het vriespunt. Ze is inmiddels gespot en bevestigd is dat ze getroffen is door vallende stenen, maar meer tekens van leven zijn er niet. Het brengt in Duitsland het verhaal naar boven van haar in 2022 verongelukte ex-vriend Robert Grasegger.

Lawine

Hij kwam in januari van dat jaar om het leven tijdens het bergbeklimmen, een gezamenlijke passie die Dahlmeier ook graag beoefende sinds haar pensioen in 2019. De 31-jarige Duitse verloor haar toenmalige vriend op 28-jarige leeftijd toen hij bedolven werd onder een lawine tijdens het bergbeklimmen in Patagonië, een gebergte in Chili en Argentinië. Bild haalt het verhaal dat ze over hem vertelde op uit de documentaire 'Laura Dahlmeier and the Intoxication of Heights – Her Life After Her Biathlon Career'.

'Er zijn gewoon veel voorbeelden'

In het fragment worden de gevaren van bergbeklimmen op grote hoogte en onder barre weersomstandigheden besproken. Dahlmeier drinkt koffie met haar schoonzus Veronika Schirmer, de zus dus van de overleden Grasegger. "De zorg is dat het gewoon een riskante sport is, maar ik vertrouw haar in wat ze doet", zegt Schirmer bezorgd als het over de hobby van de zeer succesvolle biatlete gaat. "Maar er zijn gewoon veel voorbeelden, zoals dat van mijn broer, die overleed bij het bergbeklimmen."

'Ik begin het te accepteren'

Ze zegt dat ze inmiddels 'goed kan leven' met het incident. "Ik begin het nu te accepteren, maar het is natuurlijk niet makkelijk. Noch voor Laura (Dahlmeier, red.), noch voor mij." Zelf komt de nu vermiste Dahlmeier ook aan het woord. "Ik vind het heel belangrijk om hier serieus over na te denken, want er is al te veel gebeurd. Natuurlijk, als er weer een ernstig ongeluk gebeurt en het is in je directe omgeving, vraag je jezelf weer af: 'Oef, hoe moet ik nu verder?'."

Eerder al slachtoffer van ongeluk

Nu is Dahlmeier dus zelf slachtoffer van een zwaar ongeluk en is het maar de vraag of ze het overleeft. Woensdag gaat de zoektocht en reddingsoperatie naar haar verder. Ze is een ervaren klimmer en heeft zelfs de zwaarste diploma's gehaald. In 2014 kreeg ze zelf al te maken met een zwaar ongeluk in de bergen, toen ze bij een beklimming haar grip verloor en meters naar beneden viel. Gelukkig voor haar hield de beveiliging het, waardoor ze niet ter aarde stortte. "Als ik van het ene op het andere moment stilsta, is alles volkomen stil. Hangend aan het touw open ik langzaam mijn ogen en besef opgelucht: ik ben er nog!", schreef ze in haar boek.