Video | Opvallende aanwinst vrouwen Engelse vierdeklasser al 23 miljoen keer bekeken

Dat fans van Bournemouth laaiend enthousiast worden van een transfer is niet heel gek. Maar bij de vrouwenploeg van de Engelse club zou je dit misschien niet snel verwachten. Toch zorgt kersverse aanwinst Kelci-Rose Bowers online voor waanzinnig veel reacties, die waarschijnlijk weinig met haar voetbalkwaliteiten te maken hebben.

De mannen van Bournemouth zijn al jaren actief in de Premier League, terwijl de vrouwen uitkomen in de vierde klasse. Op dit moment staan de dames op de tweede plaats in de Women's National League Division One South West.

Transferaankondiging

Kelci-Rose Bowers werd op 11 maart op huurbasis overgenomen van Portsmouth. De aankondiging vanuit Bournemouth werd op X direct 3 miljoen keer bekeken. De Engelse verdedigster sprak de fans vervolgens in een andere video toe die tot nu toe 23 miljoen views heeft. Dat zijn behoorlijke cijfers voor een account met nog geen 3.000 volgers. Maar wij begrijpen wel waarom de nieuwe aanwinst in de smaak valt bij de fans.

A message from our new recruit 👋 pic.twitter.com/iYtIYHxzvy — AFC Bournemouth Women (@AFCBournemouthW) March 11, 2024

Succesvol debuut

Afgelopen zondag maakte Bowers haar eerste opwachting voor Bournemouth in de uitwedstrijd tegen Maidenhead United. De 20-jarige was direct van waarde met een doelpunt in de met 0-3 gewonnen wedstrijd. In de competitie staat alleen Exeter City boven Bournemouth, maar die hebben wel twee wedstrijden meer gespeeld.

Bowers komt oorspronkelijk bij de jeugdafdeling van Southampton vandaan waar ze al snel werd opgeroepen voor de Engelse jeugdelftallen. De afgelopen jaren was ze juist actief in de Verenigde Staten, waar ze speelde voor het team van Louisiana State University. Bij haar terugkeer koos ze in eerste instantie voor Portsmouth voordat ze bij Bournemouth terecht kwam. Naast haar carrière als voetballer is ze actief als model.