Gerald Vanenburg maakte in de zomer van 2024 zijn grootste verdriet ooit mee. De Europees kampioen van 1988 verloor zijn dochter Jaimy op veel te jonge leeftijd. Ondanks haar vele kwalen stond Jaimy positief in het leven. Maar de zoveelste tegenslag kwam ze niet meer te boven. "Mijn leven zal nooit meer compleet zijn."

De dochter van Vanenburg had het niet makkelijk. Ze werd zes weken te vroeg geboren, op 24 april 1992. Vanenburg ging ziekenhuis in en ziekenhuis uit kort na de geboorte, vanwege meerdere longontstekingen bij zijn dochter. Uiteindelijk werd vastgesteld dat ze kampte met bronchiëctasieën, een zeldzame longziekte met blijvende ontstekingen aan de luchtwegen.

"Eigenlijk was het al ongelooflijk dat ze zich door die eerste maanden heen heeft geslagen", stelt Vanenburg in een openhartig interview met Helden. "Ze was vanaf de geboorte een vechtertje. Van jongs af aan gaf ze ons altijd het gevoel dat het wel goed zou komen."

Geboorte van een kleinzoon

Ze kreeg later een relatie met Joep Scheepers en samen maakten ze eind 2021 aan haar vader bekend dat er een kindje op komst was. "Toen kwamen de tranen", weet hij nog. Ondanks Jaimy's longinhoud kreeg ze van de artsen groen licht. Maar na een zwangerschap van slechts 31 weken kwam zoon Len via een spoedkeizersnede ter wereld.

Daarna holde de gezondheid van Jaimy achteruit. Ze raakte medio 2023 in een coma en het was de vraag of ze nog wakker zou worden. Een longtransplantatie zou uitkomst bieden, maar er was lange tijd geen geschikte donor. Toch kreeg de familie later dubbel goed nieuws: Jaimy opende haar ogen weer én er kon een longtransplantatie worden uitgevoerd. Joep: "Een week eerder hadden we nog afscheid genomen en ineens had ze nieuwe longen en konden we weer toekomstplannen maken."

Kanker

Een van de gevaren die schuilde achter de longtransplantatie was kanker. Dat kreeg de dochter van Vanenburg er ook nog bij. Ondanks dat bleef ze positief in het leven staan. "Ze was druk bezig met het maken van plannen", zegt haar vader. Maar de wereld van de familie stond stil toen Jaimy midden september een hartaanval kreeg. Ook dat overleefde ze, mede dankzij Joep die haar reanimeerde in het bijzijn van hun zoontje.

Vervolgens kreeg Jaimy ook te horen dat haar longen schoon waren. Alleen bij een PET-scan bleek dat er een lymfoom in haar hersenen zat, waardoor opnieuw een zwaar behandeltraject volgde. "Voor haar was een chemokuur of longontsteking niets vergeleken bij de dingen die ze ook al voor haar kiezen had gehad", zegt Vanenburg. Uiteindelijk kreeg de familie op 8 februari het nieuws dat ze kankervrij was.

Dochter Vanenburg overleden

Dat moest gevierd worden. Jaimy deed dat met Vanenburg en haar zoon in Den Haag. Later volgde ook nog een skireis naar Frankrijk met de schoonfamilie, terwijl haar vader dat had afgeraden. Op wintersport liep ze een dubbele beenbreuk op. Vanenburg was woedend na het telefoontje van zijn schoonzoon. Joep snapte die woede. "Ik was ook boos, vooral op mezelf, dacht: had ik niet dit of dat moeten doen?"

Volgens Vanenburg werd zijn dochter vanwege haar medische situatie in Frankrijk 'aan haar lot overgelaten'. De oud-voetballer zag de situatie verslechteren. "Voor mij was het breekpunt toen het fout ging met haar been. Op dat moment knakte er iets bij mij, had ik niet meer dat rotsvaste vertrouwen. Ze had klap op klap te verduren gehad en ik wist dat het een keer op zou houden."

Dat deed het ook in augustus 2024. Vanenburg werd gebeld toen hij op vakantie was in Florida. Hij boekte snel een vlucht naar huis om nog bij zijn dochter te zijn. Een nieuwe longtransplantatie was niet meer mogelijk. Jaimy raakte weer in coma, waar ze uiteindelijk niet meer uit zou komen. Op 5 augustus overleed ze.

Boek over haar leven

"Mijn leven zal nooit meer compleet zijn. Daar moet ik mee leren om te gaan", erkent Vanenburg. De partner van Jaimy schreef een boek over zijn vriendin: Jaimy, het verhaal van mijn strijder. Deze werd in november 2025 uitgebracht. Vanenburg zegt hem nog niet te hebben gelezen, maar is dat wel van plan.