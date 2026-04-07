Wesley Sneijder weet hoe hij op het hoogste niveau moet presteren. Het Nederlandse voetbalicoon speelde voor clubs als Ajax, Real Madrid en Inter. Ook werd hij recordinternational van Oranje. Inmiddels strijdt de 41-jarige Sneijder mee in het nieuwe programma 'Football Island'. Daarin moet hij het doen zonder een grote liefde.

Het team van Sneijder, met daarin aanvoerder Kenneth Pérez, de broertjes Frank en Ronald de Boer en Tommie Beugelsdijk, verliest in aflevering 2 de challenge. Dus wacht voor hen geen luxe en moeten ze onderling een degradatieduel spelen. Dat terwijl de winnaars twee 'luxe-artikelen' mogen halen in de winkel bij presentator Frank Evenblij.

Wesley Sneijder mist zijn koffie in Football Island

De mannen van Kees Kwakman winnen de uitdaging, waardoor hij met een tostipakket en een ananas terugkeert naar zijn team. Pérez blijft met lege handen achter, waardoor Sneijder pech heeft. De voetbalanalist had namelijk het idee om bij een overwinning koffie mee te nemen uit het winkeltje. Maar helaas. Dat hakt er in bij Sneijder.

"Ik mis gewoon mijn koffie. Dan ga ik een soort van hallucineren, denk ik", vertelt Sneijder na het verliezen van de uitdaging. "Ik moet gewoon mijn koffie hebben, anders kom ik niet meer op het recht pad. Ik mis die cafeïne om me scherp te houden. Maar goed ik kan er wel over blijven zeiken: ik ga het niet krijgen."

Rode team kiest andere 'luxe-items'

In aflevering 3 wint het rode team van Pérez wel. Dus mogen zij twee items kiezen. Dat wordt alsnog geen koffie. De heren kiezen voor eieren/bacon en zakken chips. "Gisteren ging het alleen maar over koffie. Vandaag konden we koffie pakken, hebben we niet gedaan...", verzucht captain Pérez.

Achteraf ook geen verkeerde keuze. "Je moet goed eten. Daardoor blijf je fit, daardoor blijf je scherp", aldus Sneijder. "Dan kan je ook je wedstrijden winnen. Dat was als topsporter zo, maar nu ook. Juist nu. Want je hebt niet de dingen die je thuis hebt."