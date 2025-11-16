Wayne Rooney heeft een opvallende onthulling gedaan over een golfpartij die compleet onverwacht uit de hand liep. Een ontspannen rondje met een vriend veranderde ineens in een surrealistische situatie vol beveiliging, sluipschutters én een opmerking van Donald Trump die de voormalig Engelse topvoetballer verbijsterd achterliet.

Rooney, die in zijn periode in de Verenigde Staten bij DC United speelde, was uitgenodigd op de Trump National-golfbaan toen hem werd verteld dat er 'een extra speler' zou aansluiten. Dat bleek niet zomaar iemand te zijn: de Amerikaanse president had gehoord dat Rooney op de baan stond en besloot ter plekke mee te komen golfen.

Volgens Rooney veranderde de sfeer op dat moment volledig. "Er waren speurhonden, overal beveiligers… en sluipschutters", vertelde hij in de podcast A League of Their Own. Zelfs het meer naast de baan bleek bemand: "Er lag een boot met scherpschutters. Ik dacht echt: wat gebeurt hier allemaal?"

'Wat gebeurt er dan met óns?'

Het meest bizarre moment kwam toen Rooney vroeg waarvoor de grote metalen kist achterop één van de presidentiële wagens diende. Het antwoord was zo droog als ingrijpend: als er tijdens de golfpartij een nucleaire aanval zou plaatsvinden, zou Trump daarin worden gestopt en direct worden geëvacueerd. "Dus ik vroeg: wat gebeurt er dan met ons?", vertelde Rooney. "Hij zei: Dan ben jij de pineut."

Trump liet het niet bij die opmerking. Hij vroeg Rooney ook of hij zijn zoon Barron wilde coachen en nodigde het gezin later uit voor een kerstevenement in het Witte Huis. Rooney zijn vrouw Coleen herinnert zich dat eerste moment nog goed: Trump zou tegen Barron hebben gezegd dat 'voetballers altijd de knappe meisjes krijgen'.

Rooney gelooft zijn ogen niet

Rooney kijkt inmiddels met verbazing en een vleug humor terug op de bizarre dag. "Het was één van de vreemdste situaties die ik ooit heb meegemaakt", zei hij. "Er reden meer dan honderd golfkarretjes mee. Sluipschutters in bosjes, op het water… ik stond daar echt met het idee: wat is dit?!"

Rooney opnieuw onderwerp van discussie

Toch houdt Rooney inmiddels zelf ook de gemoederen flink bezig. De voormalig topspits stond deze maand al in het middelpunt van een ander relletje, toen Virgil van Dijk fel uithaalde naar wat hij 'luie kritiek' van Rooney noemde. Volgens de Oranje-aanvoerder was het opmerkelijk dat de oud-United-ster pas van zich liet horen toen Liverpool midden in een slechte reeks zat.